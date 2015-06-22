به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از جلسه امروز در باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه هنوز فهرست بازیکنان مورد نظرش را به هیات مدیره نداده است گفت: ما جلسه ای را با حضور مسئولان نقل و انتقالات باشگاه برگزار کردیم و بنده فهرست مورد نظرم را به آنها دادم تا مقدمات کار انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه برای جذب بازیکنان اختیار تام دارد گفت: هدف ما این است که تیمی را ببندیم که باعث سربلندی و اقتدار استقلال باشد اما ظاهرا برخی دوستان تمایل ندارند که تیم قوی بسته شود و مدام حاشیه سازی و شیطنت می کنند.

مظلومی در پاسخ به این پرسش که عنوان شده مسئولان نقل و انتقالات باشگاه تمایلی به جذب برخی بازیکنان قدیمی ندارند گفت: تصمیم گیرنده اصلی در این بحث من هستم. با این حال جذب بازیکنان سلیقه ای است. ما فهرست بازیکنان مورد نظرمان را به آنها داده ایم. شاید هم نخواهیم همه را جذب کنیم اما فهرست را داده ایم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه فهرست بازیکنان مورد نظرش را به هیات مدیره نداده است گفت: من هنوز این فهرست را امضا نکرده ام اما نمی دانم چطور برخی رسانه ها اسامی بازیکنان خروجی و ورود استقلال را معرفی کرده اند. مطرح شدن نام این بازیکنان باعث بالا رفتن قیمت آنها می شود.

وی تاکید کرد: هر بازیکنی که من بخواهم برای استقلال بازی خواهد کرد. هر بازیکنی از خدایش است که برای استقلال بازی کند. مطمئن باشید برخی بازیکنان حاضرند به خاطر ما برای استقلال رایگان هم بازی کنند.

مظلومی با بیان اینکه در جریان مذاکره باشگاه استقلال با علیرضا بیرانوند دروازه بان نفت نیست گفت: ما قطعا یک دروازه بان را خارج از مجموعه ای که در اختیار داریم جذب خواهیم کرد. هر کسی توانست با این شرایط کار کند در استقلال می ماند و هر کسی هم نتوانست به تیم دیگری می رود. ما قطعا دو دروازه بان بزرگسال و یک دروازه امید خواهیم داشت.

پرویز مظلومی در پایان با بیان اینکه چهار سال است از استقلال طلب دارد عنوان کرد که قراردادش را سفید به باشگاه تحویل داده است. وی همچنین از تماس با امیر قلعه نویی و گفتگو با وی خبر داد.