ساخت ۹۷۴ مسکن مهر با اعتبار بیش از ۲۱۱ ميليارد ریال در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی دوشنبه در بازدید از پروژه های مسکن مهر هشترود اظهار داشت: تاکنون از محل اعتبارت مسكن مهر در شهرستان هشترود، ۹۷۴ واحد با اعتباري در حدود ۲۱۱ ميليارد و ۲۵۰ ميليون ريال ساخته شده اند.

وی در تشریح جزئیات این خبر نیز خاطر نشان شد: از این تعداد ۶۴۵ واحد بصورت خود مالك، ۲۹۱ واحد بصورت تعاوتي، ۱۳ واحد جهت ارائه به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمینی (ره) و ۲۵ واحد نیز از طريق انجمن خيرين مسكن ساز احداث شده است.

مدير کل بنياد مسكن انقلاب اسلامي در خصوص مشکلات برخی از پروژه های مسکن مهر هشترود نیز گفت: تلاش می کنیم تا مشكلات پروژه ۲۹۱ واحدي مسكن مهر شهرستان كه ازشروع عمليات اجرايي اين مجتمع تاكنون یکصد واحد بصورت كامل اتمام يافته وحدود ۲۰ خانوار نيز در محل پروژه اسكان يافته اند، بزودی حل شود.

محمدی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص حل مسائل زير بنائي چنین پروژه هایی اظهار داشت: بخصوص مشكلات فاضلاب شهري اين پروژه و سایر طرح های مسکن مهر، راهكارهاي لازم در خصوص چگونگي پرداخت وام به اعضا و گروه هاي ساخت ارائه و اقدامات لازم جهت افزايش وام تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال انجام شده است.