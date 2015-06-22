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۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی:

جرایم سرقتی آذربایجان شرقی ۶ درصد کاهش یافته است

جرایم سرقتی آذربایجان شرقی ۶ درصد کاهش یافته است

هشترود - جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از کاهش شش درصدی جرایم سرقتی استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، اسماعیل اسماعیل زاده دوشنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی هشترود گفت: آذربایجان شرقی یکی از امن ترین استان های کشور است و در بحث جرایمی مانند سرقت در استان حدود شش درصد کاهش داشته ایم و این در صورتی است که ۸۰ درصد از این جرایم کشف شده اند.

وی با بیان اینکه تعامل با مسوولان و مردم، سرلوحه کار نیروی انتظامی است، افزود: افزایش بیش از پیش اعتماد مردم به مسوولان انتظامی و قضایی موجب افزایش آرامش در جامعه و توسعه اقتصادی می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی اظهار کرد: نیروی انتظامی مدافع ارزش های نظام است و تحت لوای ولایت فقیه فعالیت می کند. نیروهای مسلح در راستای نیل به اهداف بلند نظام و کاهش جرایم در سطح جامعه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی ‌‌کنند.

وی با اشاره به اولویت بندی آسیب های اجتماعی استان در سال جاری افزود: بر اساس نظرسنجی های علمی و آمار، جرایم خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، قاچاق کالا، بیکاری، جرایم و تخلفات رانندگی، مشروبات الکلی و سرقت به ترتیب در اولویت آسیب های اجتماعی استان قرار دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مجرمین و سارقین اعتیاد دارند و تاکید بر این است که با ریشه کنی اعتیاد نیز می توان جرایم دیگر را نیز کاهش داد.

اسماعیل زاده در بخش پایانی سخنان خود گفت: در سه ماهه اول سال ۹۴ و در بخش تصادفات فوتی بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته ایم و اعتقاد بر این است که در بحث رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی باید از شهرهای کوچک شروع کرد.

کد مطلب 2784978

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