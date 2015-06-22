جرایم سرقتی آذربایجان شرقی ۶ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، اسماعیل اسماعیل زاده دوشنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی هشترود گفت: آذربایجان شرقی یکی از امن ترین استان های کشور است و در بحث جرایمی مانند سرقت در استان حدود شش درصد کاهش داشته ایم و این در صورتی است که ۸۰ درصد از این جرایم کشف شده اند.

وی با بیان اینکه تعامل با مسوولان و مردم، سرلوحه کار نیروی انتظامی است، افزود: افزایش بیش از پیش اعتماد مردم به مسوولان انتظامی و قضایی موجب افزایش آرامش در جامعه و توسعه اقتصادی می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی اظهار کرد: نیروی انتظامی مدافع ارزش های نظام است و تحت لوای ولایت فقیه فعالیت می کند. نیروهای مسلح در راستای نیل به اهداف بلند نظام و کاهش جرایم در سطح جامعه از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی ‌‌کنند.

وی با اشاره به اولویت بندی آسیب های اجتماعی استان در سال جاری افزود: بر اساس نظرسنجی های علمی و آمار، جرایم خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، قاچاق کالا، بیکاری، جرایم و تخلفات رانندگی، مشروبات الکلی و سرقت به ترتیب در اولویت آسیب های اجتماعی استان قرار دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مجرمین و سارقین اعتیاد دارند و تاکید بر این است که با ریشه کنی اعتیاد نیز می توان جرایم دیگر را نیز کاهش داد.

اسماعیل زاده در بخش پایانی سخنان خود گفت: در سه ماهه اول سال ۹۴ و در بخش تصادفات فوتی بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته ایم و اعتقاد بر این است که در بحث رعایت مقررات راهنمائی و رانندگی باید از شهرهای کوچک شروع کرد.