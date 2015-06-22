تمدید مهلت شرکت در مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسب درخواست فعالان رسانه ای حوزه تئاتر به ویژه شهرستانی ها مبنی بر تمدید مهلت ارسال آثار به چهاردهمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، این مهلت که در روز ۳۱ خرداد به پایان رسیده بود تا پایان وقت اداری ۱۰ تیر سال جاری تمدید شد.

در متن فراخوان یاد شده آمده بود:

مطالب ارسال‌ شده از سوی فعالان رسانه ای که در خبرگزاری‌ها مشغول به کار هستند باید حتما به امضا و تایید سردبیر یا دبیر گروه ادب و هنر رسیده و سند آن نیز به مطالب ارسالی ضمیمه شود.

آثار متقاضی شرکت در این مسابقه حتما باید در طول سال ۹۳ منتشر شده و دارای امضا باشند.

آثاری که فاقد نام و یا دارای نام مستعار باشند، مورد قبول این انجمن نیست.

حداکثر ارائه اثر متقاضیان شرکت در مسابقه، در هر بخش‌‌، تنها دو اثر و به انتخاب متقاضی خواهد بود. بدیهی است در صورت ارائه مطلب بیش از تعداد درخواستی، این حق برای دبیرخانه انجمن محفوظ است که به دلخواه دست به حذف مطالب ارسالی بزند.

دبیرخانه این انجمن تنها اصل یا کپی با کیفیت مطلوب مطالب را در قطع A۴ یا A۳ خواهد پذیرفت. بنابراین متقاضیان از ارسال نسخه کامل نشریات و صفحات اضافی جداً خودداری کنند.

مطالب ارسالی متقاضیان به هیچ‌وجه بازپس داده نخواهد شد.

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر هیچ گونه مسوولیتی در قبال مالکیت حقوقی آثار ارسالی ندارد و مسوولیت آن بر عهده متقاضیان شرکت در مسابقه خواهد بود.

عکاسان محترم آثار خود را به دلخواه (رنگی یا سیاه و سفید) و در قطع ۱۸× ۱۳ (چاپ‌شده) به دبیرخانه انجمن ارسال کرده و از پشت نویسی و ذکر نام خود در پشت عکس ها جدا خودداری کنند. عکاسان ‌توجه داشته باشند که عکس‌های ارسالی آنها حتما از اجراها و نمایش‌های روی صحنه رفته در طول سال ۹۳ باشد. بدیهی است ارسال آثار از طریق پست الکترونیک یا ارائه CD مورد قبول نیست و تعداد عکس‌های ارسالی نیز نباید از پنج قطعه تجاوز ‌کند. ضمناً عکس های ترمیم شده و یا فتوشاپی نیز مورد قبول نیست.

وبلاگ‌نویسان و فعالان فضای مجازی حوزه تئاتر نیز می‌توانند آثار نوشتاری خود در حوزه تئاتر را که طی سال ۹۳ به زیور طبع رسیده، در هر یک از بخش‌های این مسابقه که مایلند، شرکت دهند. ارسال سندی که تاریخ انتشار مطلب وبلاگ‌نویسان را مشخص کند، الزامی است.

متقاضیان با الصاق برگه تعیین گرایش، دبیرخانه انجمن را در تقسیم صحیح مطالب یاری کنند؛ به طور مثال اگر اثری متقاضی حضور در بخش نقد است بر روی برگه الصاقی کلمه «نقد» درج شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند، دبیرخانه انجمن مجاز به تفکیک آثار در گرایش های مختلف است و اعتراض وارد نیست.

در بخش ترجمه آثاری مورد قبول است که در رسانه های مکتوب یا مجازی با نام صاحب اثر منتشر شده باشد.

اصل مطالبی که در بخش ترجمه شرکت می‌کنند حتماً باید به پیوست مطلب اصلی که ترجمه از روی آن صورت گرفته، ارائه شود.

اعلام نتایج قطعی این مسابقه، همزمان با مراسم سالانه انجمن خواهد بود.

عملکرد فعالان رسانه در دو حوزه رسانه های دیداری و شنیداری (رادیو و تلویزیون) براساس بررسی عملکرد کمی و کیفی ایشان در طول سال ۹۳ و به انتخاب هیات مدیره انجمن صورت خواهد پذیرفت.

حضور حداقل ۶ اثر و یا شرکت کننده، کف مورد قبول آثار برای آغاز رقابت در هر بخش محسوب می شود. به طور مثال برای آغاز رقابت در بخش یادداشت، حضور ۶ اثر یا ۶ متقاضی، رقابت را شکل می دهد.

در بخش گفت و گو، گفت و گو های خبری مورد قبول نیست. در این مسابقه منظور از گفت و گو، شکل گیری فرآیند پرسش و پاسخ چالشی است.

بخش مقاله شامل مطالبی است که جنبه علمی، پژوهشی، تحقیقی و تحلیلی در حوزه تئاتر داشته باشد.

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر با نیت حمایت از فعالیت های پژوهشی درحوزه تئاتر، امسال و برای نخستین بار، پژوهش و یا پژوهشگر ممتاز سال ۹۳ را از طریق رصد کمیته پژوهشی انجمن به سرپرستی امین عظیمی انتخاب و در مراسم سالانه انجمن مورد تقدیر قرار خواهد داد.