تمجید وزیر ارشاد از یک مصوبه دولت دهم و انتقاداز تعلل در اجرای آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در نخستین نشست کارگروه ساماندهی حمایت از محتوای دیجیتالی ملی با بیان این مطلب گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید جلسات بسیاری با بانک های خصوصی و شرکت های بزرگ مادر تخصص داشته است و آنها را برای فعالیت و همکاری در موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر دعوت کرده است.

وی افزود: در حوزه دیجیتال نیز اگر در زمینه نرم افزار فعالیت داشته باشیم درآمدهای کلانی نصیب کشور می شود و افراد فعال در این حوزه می توانند با طرح ایده ها و تفکرات خلاق خود تولیدات فاخری داشته باشند که هم منبع درآمدی برای خودشان می شود و هم در این زمینه کشور رو به جلو می رود.

جنتی با اشاره به معایب موازی کاری ادامه داد: نه تنها در حوزه دیجیتال بلکه در تمامی حوزه ها باید از موازی کاری و پراکنده کاری بپرهیزیم و آن را به حداقل برسانیم.

وی گفت: در حوزه دیجیتال باید با رویکرد ایجاد تسهیلات و حمایت پیش رویم و کارها را بر اساس اولویت و نظم و ترتیب پیش ببریم و تمامی نهادها و سازمان های مکلف در حوزه دیجیتال بر اساس وظایف محوله خود پیش روند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت فرهنگی دیجیتال ادامه داد: این آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال ۸۹ است و آیین نامه جامع و خوبی است که سیستم متمرکزی را طراحی کرده است ولی متاسفانه از آن سال تاکنون هیچ اقدامی در راستای آن صورت نگرفته است بنابراین باید در جهت اهداف آن همت گماریم.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی نیز در این زمینه در برخی از بخش ها کمک ها و همکاری های لازم را دارد و به نوعی می تواند مکمل مصوبه هیات وزیران در این زمینه باشد.

جنتی با تاکید بر تشکیل دولت الکترونیک افزود: کار کارگروه ساماندهی حمایت از محتوای دیجیتال ملی در سطح کشور بسیار با اهمیت و گسترده و در عین حال فشرده است و لازم است بر اساس اولویت جلسات آن به طور مداوم و منظم پیگیری شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تمامی دستگاه ها باید اطلاعات مورد نیاز مخاطبین خود را در سامانه ای قرار دهند تا از این طریق مراجعات حضوری به حداقل ممکن برسد.

این نشست با حضور سید مرتضی موسویان رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات، فناوری و اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شورای عالی اطلاع رسانی و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.