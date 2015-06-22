۱۱ کشتارگاه دام و طیور شهرستان ری اخطاریه زیست محیطی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شوکتی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اتمام مهلت نصب سیستم پایش لحظه ای توسط واحدهای صنعتی مشمول ، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری نسبت به ابلاغ اخطاریه جهت نصب سیستم پایش لحظه ای به ۱۱ کشتارگاه در سطح شهرستان اقدام کرد.

وی افزود: همچنین با توجه به بند ب ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه واحدهای صنعتی بزرگ می بایست تا پایان سال سوم برنامه به سیستم پایش برخط تجهیز می شدند.

شوکتی اظهار داشت: در صورت عدم نصب سیستم مزبور بر روی خروجی واحدهای مشمول، این واحدها به استناد ماده ۳۰ قانون جلوگیری از آلودگی هوا به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.