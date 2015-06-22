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۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۲

۱۱ کشتارگاه دام و طیور شهرستان ری اخطاریه زیست محیطی گرفتند

۱۱ کشتارگاه دام و طیور شهرستان ری اخطاریه زیست محیطی گرفتند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از ابلاغ اخطاریه نصب سیستم پایش لحظه ای به کشتارگاه های دام و طیور این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شوکتی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اتمام مهلت نصب سیستم پایش لحظه ای توسط واحدهای صنعتی مشمول ، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری نسبت به ابلاغ اخطاریه جهت نصب سیستم پایش لحظه ای به ۱۱ کشتارگاه در سطح شهرستان اقدام کرد.

وی افزود: همچنین با توجه به بند ب ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه واحدهای صنعتی بزرگ می بایست تا پایان سال سوم برنامه به سیستم پایش برخط تجهیز می شدند.

شوکتی اظهار داشت: در صورت عدم نصب سیستم مزبور بر روی خروجی واحدهای مشمول، این واحدها به استناد ماده ۳۰ قانون جلوگیری از آلودگی هوا به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 2785063

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