تبلیغات اسلامی باید اتاق فکر شیعه و سنی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اوسط هاشمی روز دوشنبه در بازدید از اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدیریت فرهنگی با توجه به شرایط استان امری مهم است که شروع اجرائی شدن و تبیین رویکرد فرهنگی از ابتدای امسال با سفر سه وزیر به استانی آغاز شده و با همدلی و همزمانی در صدد توسعه آن هستیم.

وی افزود: مقوله فرهنگ مثل تحصیل علم نیست که اگر فردی اقدام به تحصیل علم کرد، علم بیاموزد و اگر اقدام نکرد، بهره‌ای از علم نداشته باشد، فرهنگ از این جهت مانند خو یا عادتی است که در یک فرد پدید می‌آید که همان‌طور که در یک انسان، خلق و خو و عادت‌ها به صورت ناخواسته و یا ناخودآگاه هم شکل می‌گیرند، لااقل بخش‌هائی از فرهنگ جامعه نیز به خودی ‌خود شکل می‌گیرد.

هاشمی بیان کرد: به همین دلیل باید متولیان امر فرهنگ در جامعه، هر لحظه در حال اصلاح فرهنگی و بهبود وضع فرهنگی باشند، توقف و یا بی‌توجهی به فرهنگی که هر آن در حال شکل‌گرفتن است، جایز نیست.

وی گفت: از طرفی باید به طور مداوم در حال محافظت کردن از ارزش‌هائی بود که در جریان تحولات طبیعی جامعه آسیب پذیر هستند و از طرفی در حال جلوگیری از شکل‌گیری ارزش‌هایی باشند که مغایر منافع اساسی جامعه و افراد است.

وی گفت: عوامل مختلفی می‌توانند در ساخت فرهنگی یک جامعه تاثیرگذار باشند، معمولا پایه‌ها و بنیادهای فرهنگی هر جامعه، لایه‌های سطحی‌تر آن را به صورت خود بخود شکل می‌دهند، ولی نباید از تاثیر عوامل دیگر غافل بود.

هاشمی با اشاره به اهمیت سازمان تبلیغات افزود: کار این سازمان روشنگری و کمک به فهمیدن آموزه های دینی و نیز قرار دادن انسان ها بر مدار دین است که این امر باید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه کنونی انجام شود تا شاهد اثر گذاری مطلوب آن باشیم.

وی با اشاره به بافت قومیتی و مذهبی استان اضافه کرد: با توجه به وجود مذاهب و فرهنگ های مختلف و برخی تفکرات افراطی در سیستان و بلوچستان، وظیفه این سازمان دشوار تر است زیرا اگر فردی به دلیل آگاهی نداشتن از مسائل دینی وارد گروه های افراطی شود، مسوولیت آن بر عهده همه ما است.

استاندار تاکید کرد: باید هوشیار بود و آگاهانه مسائل مختلف را رصد کرد و با روشنگری از پیش برد اهداف شوم دشمنان جلوگیری کنیم.