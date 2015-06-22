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۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۲

مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز خبر داد:

تشدید گشت کنترل امور آب تبریز برای جلوگیری از نصب پمپ غیر مجاز

تشدید گشت کنترل امور آب تبریز برای جلوگیری از نصب پمپ غیر مجاز

تبریز - مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز از تشدید گشت های کنترل این مجموعه برای جلوگیری از نصب پمپ های غیر مجاز در محدوده آب ریز دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، عیسی یاری دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی تبریز در فرمانداری این شهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت احیای دریاچه ارومیه گفت: در راستای تصمیمات ستاد احیای دریاچه ارومیه ۱۱۸ موتور پمپ غیر مجاز و لوله های متصل به آنها به طول ۸ کیلومتر در طول دو روز برچیده شد.

وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در این عملیات مشکل اجتماعی ویژه ای بوجود نیامد، خاطر نشان کرد: مقرر شد تا گشت کنترل در منطقه حاضر باشد و از نصب مجدد این پمپ ها جلوگیری بعمل آید تا گامی در راستای احیای دوباره دریاچه برداشته شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان تبریز با اشاره به این که برخی از این پمپ های غیر مجاز تا دو کیلومتر لوله گذاری شده بود، تصریح کرد: هیچکدام از پمپه ای غیر مجاز زیر ۳۰ لیتر برداشت آب نداشتند و بعد از برداشتن پمپ ها نهرها شروع به آبگیری کردند.

کد مطلب 2785072

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