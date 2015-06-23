هاکی گلستان قید شرکت در لیگ را زد/دود عدم تیمداری در چشم بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در لیگ برتر به عنوان ویترین هر رشته ورزشی محسوب می شود و چنانچه این حضور موفقیت آمیز باشد ویترین، پربارتر خواهد بود. ویترین هاکی گلستان اما درحال شکستن است؛ رشته ای که زمانی در کشور به اصطلاح «پادشاهی» می کرد اکنون در بیم و امید حضور یا عدم حضور در لیگ سراسری به سر می برد.

مطابق اعلام سازمان لیگ فدراسیون هاکی، آخرین روز بهار ۹۳ آخرین مهلت برای اعلام آمادگی تیم ها بوده است و درحالی که برخی استان ها برای نخستین بار ثبت نام کرده اند، اثری از گلستان نشد و به این ترتیب یکی از باسابقه ترین استان ها، نماینده ای در سطح اول هاکی باشگاهی کشور نخواهد داشت.

از «مشکلات مالی»، «کم توجهی فدراسیون به تیم های برتر»، «عدم پخش تلویزیونی مسابقات» به عنوان عمده ترین دلایل عدم تیمداری نام برده می شود اما اگر همه این موارد در یک کفه ترازو و «آینده ورزشکاران استان» در کفه ای دیگر قرار بگیرد، می توان مدعی شد که ترازو به سمت آینده ورزشکاران سنگینی می کند.

نیازی به تیمداری نداریم

رییس هیات هاکی گلستان درباره عدم اعلام آمادگی در زمان مقرر برای حضور در لیگ هاکی کشور می گوید: شرکت در لیگ هاکی به درد ما نمی خورد!

صفرعلی پایین محلی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که چرا از حضور در لیگ انصراف داده این اظهار می کند: نیازی به تیمداری نداریم و این مسابقات تاثیری برای ما ندارد.

پایین محلی که نخستین سال ریاست بر هاکی استان را تجربه می کند سخنانش را با گلایه از فدراسیون ادامه می دهد: سال گذشته عنوان سومی لیگ را کسب کردیم اما فدراسیون برای ما چه کار کرد؟ لیگی که خود فدراسیون کمکی نمی کند چه لزومی برای شرکت کردن دارد؟

وی درباره اینکه بازیکنان با شرکت در لیگ تجربه کسب می کنند بیان می کند: بازیکنان ما در تیم ملی هستند و نیازی به حضور در این مسابقات ندارند. بقیه بازیکنان هم پارسال شرکت کردند که سوم شدند.

وی با گلایه از عدم پخش بازی ها از سوی صدا و سیما می گوید: تیم ملی در آسیا قهرمان می شود اما تلویزیون حتی ۱۰ دقیقه از بازی ها را نشان نمی دهد پس چطور انتظار داشته باشیم بازیکنان رنج سفر به شهرهای مختلف را به دوش بکشند تا مسابقه دهند. این کار چه لزومی دارد؟

تصمیم گیری درباره لیگ به صفایی واگذار شده است

رییس هیات هاکی گلستان از مشکلات مالی به عنوان سومین عامل دخیل در تصمیم عدم حضور در لیگ نام می برد. پایین محلی دراین باره می گوید: من قبلا هم گفته بودم که تنها مشکل هاکی استان، مسائل مالی است. بهمن طیبی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، در این مدتی که آمده حتی یک ریال هم به ما کمک نکرده است.

وی، درحالی که مهلت ثبت نام به پایان رسیده است، اظهار می کند: البته هنوز برای اعلام آمادگی زمان وجود دارد و من تصمیم گیری در این باره را به اسفندیار صفایی (رییس هیات هاکی گرگان) واگذار کرده ام.

وی از پیشنهاد جالب توجه به صفایی خبر می دهد: من به صفایی گفتم که اگر می خواهید تیمداری کنید به من اعلام کنید. مقداری از هزینه ها را شما تامین کنید و سایر مبالغ را من کمک می کنم.

متاسفم که در لیگ ثبت نام نکرده ایم

اما، رییس هیات هاکی گرگان و سرمربی تیم ملی نظراتی مغایر با صفرعلی پایین محلی دارد. اسفندیار صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تیم هایی که در لیگ ثبت نام کرده اند می گوید: تاکنون ۱۴ تیم اعلام آمادگی کرده اند و به غیر از تیم های مدعی مثل سمنان، مرکزی، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی، تیم های جدیدی مانند شهرکرد، قزوین و قم آمادگی خود را اعلام کردند و برایم جالب بود که چرا گلستان شرکت نکرده است.

صفایی سخنانش را با ابراز تاسف ادامه می دهد: جای تاسف دارد که با این همه قدمت ما نتوانیم در لیگ شرکت کنیم. البته پایین محلی رئیس استان و تصمیم گیرنده اصلی هستند.

وی با بیان اینکه نگاه وی (پایین محی) با نگاه فنی ما متفاوت است اظهار می کند: عدم حضور در لیگ به این معناست که ما در بخش بزرگسالان هیچ فعالیتی نداریم. نگاه ما که در بدنه کار هستیم به این شکل است.

وی در مورد اینکه گفته می شود گلستان در لیگ نتیجه لازم را نمی گیرد بیان می کند: نتیجه گرفتن یا نگرفتن در لیگ به میزان «حمایت های مالی» برمی گردد. در لیگ سراسری هر تیمی که منابع مالی بهتری بیاورد می تواند تیم بهتری ببندد و کسی که تیم بهتری ببندد می تواند به قهرمانی دست یابد.

با هزینه ۶۰ میلیونی می توانیم تیمی آبرومند ببندیم

رییس هیات هاکی گرگان انتظار قهرمانی را نابجا می خواند: یک ضرب المثلی است که می گوید «هر چقدر پول بدهی همان اندازه آش می خوری.» مگر در سال گذشته چه اندازه هزینه کرده بودیم که انتظار قهرمانی داشته باشیم؟

صفایی به بحث قرارداد بازیکنان گلستانی اشاره کرده و می گوید: ما هنوز نتوانسته ایم قرارداد سال گذشته بازیکنان را تسویه کنیم و هنوز ۳۰ درصد قراردادها باقی مانده است.

وی با بیان اینکه هاکی ورزشی هزینه بر نیست خاطرنشان می کند: با رقمی حدود ۶۰ میلیون تومان نیز می شود یک تیم خوب تشکیل داد و در لیگ شرکت کرد. تامین این مبلغ نیاز به تلاش و لابی بیشتر دارد.

عدم حضور در لیگ تاثیر منفی می گذارد

«شرکت نکردن در لیگ موجب تاثیر منفی در عملکرد بازیکنان استان می شود.» این هشداری است که سرمربی تیم ملی می دهد: اگر بازیکنی نتواند در مسابقات لیگ شرکت کند شانس حضور در تیم ملی برایش کمرنگ می شود. از طرفی دیگر باعث می شود رزومه ورزشی آنها آسیب ببیند.

رییس هیات هاکی گرگان ادامه می دهد: چندین سال ورزشکاران به خاطر من با مبالغ ناچیز در لیگ شرکت کردند و من دیگر حاضر نیستم به خاطر خودم ورزشکار را زمین گیر کنم. به هر حال ورزشکار انتظار دارد که پس از یک سال تمرین، از طریق شرکت در لیگ درآمدی برای خود کسب کند.

اسفندیار صفایی ضمن حمایت از بازیکنان، سخنانش را این طور ادامه می دهد: به نظر من زمانی رسیده که بازیکنان ما باید به حقوق خود دست یابند. در سال های قبل ما بهترین تیم و تمرینات را داشتیم اما ورزشکاران از نظر روحی آماده نبودند زیرا بازیکنانی با رزومه فنی پایین تر در باشگاه های مختلف پول بیشتری نسبت به بازیکنان ما می گرفتند.

پایین محلی باید تصمیم بگیرد نه من

صفایی معتقد است که هنوز زمان برای ثبت نام می تواند وجود داشته باشد و می گوید: البته تا زمانی که هنوز قرعه کشی انجام نشده می شود اعلام آمادگی کنیم به شرطی که تا آن زمان اسپانسر مورد نظر پیدا شود.

وی، حضور حتی با بازیکنان جوان را پیشنهاد می دهد و می گوید: به اعتقاد من حتی با بازیکنان غیراصلی و رده امید نیز باید در لیگ شرکت کنیم. موجودیت و هویت هر رشته ورزشی در هر استانی با حضور در لیگ سنجیده می شود.

رییس هیات هاکی گرگان از نشستی دونفره با رییس هاکی استان خبر می دهد و اظهار می کند: با پایین محلی جلسه خواهم گذاشت و اعلام خواهم کرد که شرکت در لیگ فقط به تصمیم ایشان بستگی دارد. وی به عنوان راس هرم هاکی استان باید بداند که هاکی در استان قدمت بالایی دارد و همه به آن احترام می گذارند.

صفایی در پایان به پیشنهاد پایین محلی مبنی بر تامین نیمی از هزینه ها برای حضور در لیگ توسط وی کنایه ای می زند و می گوید: من اگر می توانستم نصف هزینه ها را تامین کنم، لزومی نداشت که رییس شهرستان باشم و رییس هیات استان می شدم!

به گزارش خبرنگار مهر، همان طور که اشاره شد مطمئناً عدم حضور در لیگ برتر در آینده ای نزدیک تاثیر منفی بر روحیه و عملکرد بازیکنان هاکی استان خواهد گذاشت. هاکی بازانی که منبع درآمدی به جز شرکت در لیگ (آن هم ناچیز) ندارند باید یکسال خانه نشینی را تجربه کنند که این موضوع در شان استان قهرمان پرور گلستان نیست. امیدواریم هیات هاکی استان با به کار بستن تدبیری کارساز، امید را در دل ورزشکاران زنده نگه دارد.

گزارش: محمدامین شعبانی