فقط 5 درصد بودجه بهزيستي به پيشگيري اختصاص دارد

سيد محمود ميرزماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به اهميت برنامه هاي پيشگيري در بروز معلوليتها اشاره كرد و افزود: تا هنگامي كه معلوليت ايجاد نشده مي توان با اجراي برنامه هاي مشاوره اي از وقوع آن پيشگيري كرد. بنابراين تاكيد معاونت پيشگيري در سال 85 بيشتر بر روي مشاوره ژنتيك ، ارتقاء سطح كيفي و آگاه سازي مردم است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين برگزاري كارگاه بازآموزي مشاورين ژنتيك ، گسترش مراكز مشاوره و.. از ديگر برنامه هايي است كه قرار است در سطح كشور اجرا شود .

معاون امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي تاكيد كرد: هم اكنون 124 مركز مشاوره ژنتيك تحت پوشش بهزيستي درسراسر كشور به مراجعه كنندگان خدمات ارايه مي كند كه البته قصد داريم در سال آينده به تعداد مراكز اضافه كنيم.

ميرزماني گفت: مردم مي توانند با مراجعه به 51 مركز در تمام استانها و تماس با شماره تلفن 148 آدرس مراكز مشاوره را دريافت كنند .

وي به مشكل كمبود بودجه بهزيستي براي ارايه بهتر خدمات مشاوره اشاره كرد و افزود: هم اكنون براي آموزش و برگزاري كارگاهها بشدت با مشكل اعتبار مواجه هستيم و تنها 5 درصد بودجه بهزيستي به بخش پيشگيري اختصاص دارد كه اين اعتبار بايد براي سال آينده و افزايش آموزشهاي پيشگيري از معلوليتها در تمام سطوح جامعه و همچنين افزايش كيفيت اجراي برنامه ها رشد چشمگيري داشته باشد .