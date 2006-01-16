مبلغان اسلامي مصر به غرب سفر مي كنند

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر" قرار است براي اين سفرهاي دوره اي از برگزيدگان علماي الازهر استفاده مي شود كه بتوانند شك و شبهاتي كه غرب در زمينه مفاهيم اسلام و موازين اين دين وجود دارد را برطرف كنند.

در جريان اين سفرها و ديدارها، مسائل ضد اسلام و مسلمانان مطرح و تمدن اصيل و واقعي اسلام به آنها ياد آوري مي شود تا جايگاه اين دين را دريابند.

اين نمايندگان ديني به منظور بحث و گفتگوي مستقيم با كشورهاي غربي به اكثر نقاط اروپا سفر خواهند كرد.

در اين سفر دوره اي در راستاي اطلاع دادن و آگاهي رساني به جوامع غربي فعاليت خواهد شد تا آنها نيز به دنبال تفهيم و آشنا شدن با مفاهيم اسلام، كشور و جامعه را با اسلام آشنا كنند و در جهت بيداري مردم كشور خود اقدامات لازم را بينديشند.

وزير اوقاف مصر معتقد است اين گفتگوها منجر مي شود تا كشورهاي غربي با بزرگترين مسئوليتشان كه همان احترام به اديان و گفتگويهاي مسالمت آميز است، آشنا شده و بيدارگري نسل جوان خود را به عهده گيرند.

مسئولان اين طرح اميدوار هستند كه هيئت مذكور تحولي قابل ملاحظه در اين ديدارها ايجاد كند كه به بيداري جهان غرب منجر، نگرش آنها را نسبت به اسلام تغيير داده و با اين دين به صورت مسالمت آميزي برخورد كنند.