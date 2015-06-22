سازمان ملل: اسرائیل مرتکب جنایت جنگی در جنگ غزه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بازرسان بین المللی سازمان ملل امروز دوشنبه جدیدترین گزارش خود درباره جنگ ۵۰ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه را منتشر کردند.

بر اساس گزارش بازرسان سازمان ملل، اقداماتی که صهیونیست ها علیه فلسطینیان ساکن غزه در جنگ ۵۰ روزه انجام دادند به طور کامل با اصول حقوق بشری در تعارض بوده و می تواند مصداق ارتکاب جناتت های جنگی باشد.

در همین زمینه «مری مک گاون دیویس» رئیس بازرسان سازمان ملل می گوید: در جنگ ۵۰ روزه اسرائیل علیه غزه، بسیاری از ساکنان این منطقه کشته شدند.

وی ادمه داد: اسرائیل در جنگ ۵۰ روزه در غزه، بیش از ۵۵۰ کودک فلسطینی را به قتل رساند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، آثار خسارت هایی که به دنبال حملات وحشیانه صهیونیست ها به غزه وارد شد، تا سالها از این منطقه رخت بر نخواهد بست.

گفتنی است، جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد و ۵۰ روز به طول انجامید که طی آن بیش از دو هزار فلسطینی از جمله شمار زیادی زن و کودک کشته شدند.