لرستان مستعد صادرات مواد غذایی/درخواست سوئدی ها برای صادرات خربزه

‌به گزارش خبرنگار مهر، پیتر تیلر عصر دوشنبه در نشست مشترک با نمایندگان بخش خصوصی استان لرستان بخش خصوصی سوئد را محرک اصلی اقتصاد این کشور خواند و اظهار داشت: بیشتر از نصف تولید ناخالص ملی سوئد را صادرات و واردات آن تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه استان لرستان هم در زمینه محصولات کشاورزی و هم خدمات می تواند صادراتی خوب برای ارائه داشته باشد، عنوان کرد: بخش عمده ای از مواد غذایی سوئد به دلیل قرار گیری در بخش اروپای شمالی و آب و هوای سرد این منطقه از ایران وارد این کشور می شود.

توانایی صادرات محصولات غذایی در لرستان

سفیر سوئد در ایران محصولات کشاورزی لرستان را برای صدور به این کشور مساعد دانست و افزود: در مدت حضورم در این استان متوجه شدم لرستان از نظر فناوری محصولات کشاورزی استانی مستعد است و توانایی صادرات محصولات کشاورزی را به کشورهای دیگر دارد.

تیلر بخش گردشگری لرستان را نیز از بخش های قابل رقابت با دیگر استان های کشور خواند و گفت: سوئدی ها مردمی هستند که به مسافرت های خارج از کشور تمایل زیادی دارند لذا لرستان می تواند در این زمینه توریست های سوئدی زیادی را جذب کند هر چند که در ایران استان هایی وجود دارند که مقصد گردشگری سوئدی ها به شمار می روند.

وی در مورد قابلیتهای لرستان در حوزه تولید دارو به یکی از فعالان بخش داروسازی لرستان گفت: اگر بتوانید با کشوری در اتحادیه اروپا کار کنید و گواهی صادرات را دریافت کنید دیگر مشکلی برای صادرات محصولات خود به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نخواهید داشت.

۱۰۰ هزار ایرانی مقیم سوئد هستند

سفیر سوئد در ایران با اشاره به اینکه صنعت داروسازی در سوئد صنعتی جا افتاده و بومی است اضافه کرد: تعداد ایرانی های مقیم سوئد بیش از ۱۰۰ هزار نفر است که دنبال همتای تجاری در ایران هستند لذا می توان برای سرمایه گذاری در بخش داروسازی با این افراد مشارکت کرد.

تیلر ادامه داد: در سوئد سازمانی وجود دارد که می تواند فعالان بخش داروسازی ایران را به بازار معرفی کند و تسهیلاتی را فراهم کند که محصولات آن ها تست شوند که در صورتیکه این محصولات برای اتحادیه اروپا قابل قبول باشند این افراد به بخش های مرتبط برای فروش محصولات خود معرفی خواهند شد.

قابلیتهای کشاورزی لرستان

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خرم آباد نیز در این نشست لرستان را یکی از استان های پیشرو در بخش کشاورزی کشور دانست و گفت: در لرستان سالانه ۷۵۰ هزار تن سبزیجات و صیفی جات، ۲۵۰ هزار تن میوه جات و ۱۵۰ هزار تن حبوبات تولید می شود که ازمشخصات بارز این محصولات استفاده اندک مواد شیمیایی در آن ها است.

مرتضی هادی پور بیان داشت: کشور سوئد به دلیل داشتن آب و هوایی سردسیر نمی تواند خیلی از محصولات کشاورزی را به عمل آورد لذا همکاری خوب در بخش کشاورزی می تواند بین استان های مختلف سوئد و لرستان وجود داشته باشد.

وی افزود: لرستان هم در زمینه تولید صنایع تبدیلی و هم در زمینه کشت های گلخانه ای با توجه به انرزی خورشیدی خوبی که دارد می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد لذا زمینه سرمایه گذاری در این بخش ها برای سرمایه گذاران سوئدی می تواند در لرستان فراهم شود.

نیاز سوئد به محصولات ارگانیک

سفیر سوئد در ایران در پاسخ به پیشنهادات مطرح شده توسط این فعال بخش کشاورزی لرستان گفت: با توجه به اینکه فصول سالی سوئد با کنیا متفاوت است بسیاری از محصولات غذایی این کشور از طریق کنیا تامین می شود لذا کنیا در این زمینه می تواند رقیبی برای شما باشد.

تیلر با بیان اینکه سوئدی ها مصرف کننده های سخت پسندی هستند اظهار داشت: مردم سوئد به هیچ وجه حاضر نیستند از میوه جات و سبزی جاتی که در آن ها مواد شیمیایی وجود دارد استفاده کنند و آن محصول را به عنوان محصولی تقلبی قلمداد می کنند لذا نیاز فزآینده ای برای محصولات ارگانیک در سوئد احساس می شود.

وی افزود: سوئدی ها حاضرند هزینه بیشتری بپردازند ولی از مواد غذایی ارگانیک استفاده کنند که این موضوع در خصوص پرورش محصولات دامی نیز صدق می کند.

خربره صادر کنید

وی درباره خربزه تولید شده در ایران بیان داشت: این میوه در سوئد معرفی نشده است لذا اگر بتوانید این میوه را صادر کنید قول می دهم سوئدی ها از آن به خوبی استقبال کنند.

تیلر تصریح کرد: در سوئد شرکت های بزرگی وجود دارد که چند ملیتی هستند که این موضوع اصلا برای ما اهمیت ندارد چرا که آنچه برای ما مهم است این است که علاوه بر اینکه تمایل داریم افرادی در سوئد سرمایه گذاری کنند مشتاق هستیم سوئدی ها نیز در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند.

وی سرمایه گذاری مطمئن و بازگشت سرمایه را دو عامل مهم در امر سرمایه گذاری دانست و افزود: در ایران ایجاد امنیت سرمایه گذار عامل سوم است که طی سال های گذشته سرمایه گذاران ما مشکلاتی برای سرمایه گذاری در ایران داشته اند.

تیلر ادامه داد: یکی از عمده ترین موانع و عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری در ایران این است که ما توافقی با دولت در خصوص مالیات مضاعف نداریم.

قابلیتهای لرستان در حوزه تولید شیر

مدیر عامل یک شرکت شیر در لرستان نیز در این نشست اظهار داشت: لرستان رتبه هشتم کشور را در صنعت دامپروری و پرورش دام سنگین به خود اختصاص داده است و در این خصوص دارای ظرفیت های مناسبی است.

بهروز یاراحمدی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشتر تجهیزات این شرکت دانمارکی و سوئدی هستند برای همکاری های مشترک با شرکت های سوئدی اعلام آمادگی می کنیم.

سفیر سوئد در ایران بیان داشت: ما سرمایه گذار سوئدی مقیم ایران نداریم ولی اگر تمایل برای جذب سرمایه گذار در بخش صنایع غذایی و لبنی لرستان وجود داشته باشد شرکتی وجود دارد که این شرکت خود علاقمند به سرمایه گذاری در ایران است.

قابلیت لرستان در زمینه تولید کاشی

کاظم مرادی فر یکی از فعالان بخش خصوصی لرستان نیز گفت: لرستان در زمینه تولید کاشی و سرامیک ظرفیت بالایی دارد به طوریکه سالانه دو میلیون متر مربع کاشی به سوریه و عراق صادر می کند.

وی از سفیر سوئد سوال کرد آیا امکان صدور کاشی لرستان به سوئد وجود داشته و این کشور از این قضیه استقبال می کند یا خیر.

سفیر سوئد در ایران از پیشنهاد مطرح شده در خصوص صدور کاشی لرستان به سوئد استقبال کرد و گفت: یکی از صادرکنندگان کاشی به سوئد شهر تبریز است لذا اگر در زمینه قیمت این محصول توافقاتی صورت گیرد امکان صدور آن به سوئد وجود دارد.