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۱ تیر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۵

رئوف:

کسب رتبه چهارم ستاد سفرهای نوروزی افتخاری مهم برای هرمزگان است

کسب رتبه چهارم ستاد سفرهای نوروزی افتخاری مهم برای هرمزگان است

بندرعباس - مشاور رئیس و مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: کسب رتبه چهارم ستاد سفرهای نوروزی افتخاری مهم برای هرمزگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رئوف بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خادمین سفرهای نوروزی سال ۹۴ در استان هرمزگان، عنوان کرد: کسب رتبه چهارم کشور در زمینه ارائه خدمات به مسافران نوروزی افتخاری مهم برای استان هرمزگان است.

وی ادامه داد: استان هایی همانند فارس، اصفهان و قم دارای بیش از ۱۰۰ سال سابقه در زمینه گردشگری هستند و استان هرمزگان در حالی که دارای چنین سابقه ای نیست، توانسته این رتبه را به دست آورد.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افزود: هرمزگان در فاصله کوتاهی به چنین جایگاهی در گردشگری کشور رسیده که این نوعی شاهکار ستاد سفر این استان است.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: با این روند امیدواریم سال آینده نیز رتبه هرمزگان ارتقا پیدا کند و کمبودها نیز رفع شود.

ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان هرمزگان ۸۱۹ امتیاز در نوروز ۹۴ به دست آورد

در ادامه این جلسه نیز محسن ضیایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان به تشریح امتیازات و رتبه های کسب شده توسط کمیته های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی هرمزگان در نوروز ۹۴ پرداخت و بیان داشت: در کمیته خدمات رفاه استان های هرمزگان و خراسان رضوی رتبه اول را به دست آوردند و در کمیته خدمات حمل و نقل نیز هرمزگان به صورت مشترک با خراسان رضوی رتبه دوم را کسب کرد.

وی ادامه داد: در کمیته امداد و نجات نیز هرمزگان جزو شش استانی بوده که بیشترین امتیازات را گرفتند و کمیته خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیک هرمزگان از جمله چهار استانی بود که بالاترین امتیاز را کسب کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان افزود: کمیته هماهنگی امور شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان نیز رتبه چهارم را به صورت مشترک با قم کسب کرد.

ضیایی تصریح کرد: کمیته نظارت و تنظیم بازار هرمزگان رتبه یازدهم مشترک را با استان مرکزی و همچنین کمیته خدمات بهداشتی و سلامت و محیط زیست هرمزگان نیز رتبه هشتم را به دست آورد.

وی گفت: کمیته آمار و اطلاع رسانی و تبلیغات هرمزگان نیز رتبه نخست را به صورت مشترک با خراسان رضوی کسب کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان یادآور شد: در مجموع ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان هرمزگان با کسب ۸۱۹ امتیاز در نوروز ۹۴ پس از استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بوشهر در جایگاه چهارم کشور قرار گرفت.

در پایان این نشست از مدیران و مسئولان کمیته های ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان هرمزگان قدردانی شد.

کد مطلب 2785139

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