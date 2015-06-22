آب و راه از مشکلات اساسی جم است/ جم مصلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار جم با تبریک انتصاب نوروزی به سمت فرماندار جم گفت: حمایت از دولت را حمایت از نظام مقدس اسلامی می‌دانم و در مسیر خدمت به مردم از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.

وی افزود: قطعا نگاه دولت نیز حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف است و همه باید کمک کنند این مشکلات مرتفع شود چرا که موفقیت دولت، موفقیت نظام است.

گنجی با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در دولت گذشته، اضافه کرد: متاسفانه در هشت سال گذشته حتی یک پروژه میلیاردی در سطح شهرستان جم نداشتیم و دولت تدبیر و امید باید طرح‌های کلان و زیربنایی را مورد توجه جدی قرار دهد.

وی راه و آب را دو مشکل اساسی شهرستان دانست و ادامه داد: در سال گذشته اقدامات و پیگیری‌های خوبی در زمینه حل این دو مشکل شاهد بودیم که امیدوارم با استمرار این پیگیری‌ها، مشکلات مردم در این دو حوزه حل شود.

گنجی عدم توجه به زیرساخت‌های فرهنگی را یکی دیگر از مشکلات شهرستان برشمرد و افزود: شهرستان جم سال‌ها است که از داشتن یک مصلی محروم است و متاسفانه در این زمینه هم توجه کافی نشده است.

امام جمعه جم اظهار امیدواری کرد که با همراهی مردم و مسئولان شاهد احداث مصلای نماز جمعه در شهرستان باشیم.