به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار امام جمعه جم اظهار داشت: رمضان ماه خداست و امیدوارم در این ماه اعمال و رفتارمان هم الهی و در مسیر رضایت خداوند باشد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه امام جمعه در همگرایی و اتحاد آحاد مردم ادامه داد: سال ۱۳۹۴ مزین به شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی است و قطعا همراهی مشفقانه امام جمعه و مردم شهرستان همدلی‌ها و پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

فرماندار شهرستان جم با تاکید بر نگاه تعاملی خود در خدمت به مردم، اضافه کرد: در پیشبرد امور محوله خود را از مشورت و راهنمایی دلسوزانه حضرتعالی و سایر مردم و نخبگان بی نیاز نمی‌دانم.

وی در ادامه یادآور شد: در راستای رفع مشکلات مردم، دست یاری خود را به سوی هر کسی که دل در گرو سربلندی این شهرستان دارد، دراز خواهم کرد.

نوروزی خود را فردی عملگرا معرفی کرد و افزود: از روز اول برنامه‌ریزی و تلاش خود را در راستای انجام تمام و کمال وظایف محوله در خدمت به مردم آغاز و خود را برای کار و تلاش جدی و سخت مهیا کرده‌ام.

وی با بیان اینکه به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عمرانی احاطه و اشراف خوبی دارم، اظهار داشت: در چارچوب سیاست‌های دولت تدبیر و امید و رعایت اعتدال گام‌های خود را برای تحقق خواسته‌های مردم برخواهم داشت و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.