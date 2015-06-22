به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله نوروزی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار امام جمعه جم اظهار داشت: رمضان ماه خداست و امیدوارم در این ماه اعمال و رفتارمان هم الهی و در مسیر رضایت خداوند باشد.
وی با اشاره به نقش و جایگاه امام جمعه در همگرایی و اتحاد آحاد مردم ادامه داد: سال ۱۳۹۴ مزین به شعار دولت و ملت، همدلی و همزبانی است و قطعا همراهی مشفقانه امام جمعه و مردم شهرستان همدلیها و پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر شهرستان را به دنبال خواهد داشت.
فرماندار شهرستان جم با تاکید بر نگاه تعاملی خود در خدمت به مردم، اضافه کرد: در پیشبرد امور محوله خود را از مشورت و راهنمایی دلسوزانه حضرتعالی و سایر مردم و نخبگان بی نیاز نمیدانم.
وی در ادامه یادآور شد: در راستای رفع مشکلات مردم، دست یاری خود را به سوی هر کسی که دل در گرو سربلندی این شهرستان دارد، دراز خواهم کرد.
نوروزی خود را فردی عملگرا معرفی کرد و افزود: از روز اول برنامهریزی و تلاش خود را در راستای انجام تمام و کمال وظایف محوله در خدمت به مردم آغاز و خود را برای کار و تلاش جدی و سخت مهیا کردهام.
وی با بیان اینکه به حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عمرانی احاطه و اشراف خوبی دارم، اظهار داشت: در چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید و رعایت اعتدال گامهای خود را برای تحقق خواستههای مردم برخواهم داشت و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.
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