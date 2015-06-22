به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعدازظهر دوشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر یکی از نقاط بسیار مهم و استراتژیک کشور است که دارای امنیت بالایی است و جزو امن‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

وی در ارتباط با مشکلات ناشی از افزایش قیمت سوخت شناورها نیز بیان کرد: پیگیری‌های بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته است و از طریق معاون رئیس جمهور نیز این موضوع را به دولت منتقل کردیم تا موضوع پیگیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ادامه داد: مسئولان استان و نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و فعالان اقتصادی و تجاری و لنج‌داران پیگیر این موضوع بودند و ما نیز به صورت جدی این مشکل را دنبال می‌کنیم و با دستیابی به نتایج مورد نظر، اطلاع‌رسانی لازم را خواهیم داشت.

وی خواستار رسیدگی سریع تعزیرات حکومتی به پرونده‌های حساس و مواد فاسد شدنی شد و اضافه کرد: تدوین برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از اولویت‌های مهم در این زمینه است.

حقیقی افزود: یکی از مهمترین راه‌های مقابله با قاچاق کالا در کشور، افزایش سطح کیفی تولیدات داخلی و رقابت‌پذیربودن این کالاها است تا این کالاها در بازارهای داخلی و خارجی دارای جایگاه ویژه باشند.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا با هدف برقراری عدالت است، تصریح کرد: مبادی ورود و خروج کالا باید شفاف باشد. مبادی رسمی و غیررسمی باید از هم تفکیک شود تا شاهد کاهش تخلفات باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر خواستار مبارزه هدفمنند، ریشه‌ای و با برنامه با قاچاق کالا شد و افزود: باید فضا برای قاچاقچیان ناامن شود و ریسک قاچاق بالا برود.