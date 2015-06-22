حضور احمدزاده و یک خارجی در تمرین/ کریم باقری باز هم نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه تمرینی امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی در مجموعه ورزشی درفشی‌فر برگزار شد که بازیکنان این تیم به مرور کارهای بدنسازی مشغول شدند. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* این تمرین در شرایطی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه آغاز شد که بازیکنان حدود یک ساعت پیش از شروع آن در محل تمرین حضور پیدا کردند.

* این تمرین همانند تمرین روزهای گذشته با ۹ بازیکن پیگیری شد.

* سرخپوشان ابتدا زیر نظر مربی بدنساز تیم به انجام حرکات کششی پرداختند. آنها سپس پاسکاری های کوتاه و بلند و و مرور کارهای تاکتیکی مشغول شدند.

* دروازه ‌بان‌ها ابتدا همراه تیم تمریناتشان را پیگیری کردند و سپس زیر نظر ایگور پانادیچ تمرینات اختصاصی شان را انجام دادند.

* احمد نورالهی بازیکن مصدوم پرسپولیس هم در این تمرین شرکت کرد.

* حدود ۲۰ هوادار پشت درب مجمعوع درفشی‌فر حاضر شدند و پپگیر آخرین وضعیت نقل و انتقالات بودند.

* فرشاد احمدزاده بازیکن پرسپولیس که برای گذراندن خدمت سربازی دو فصل اخیر را در تراکتورسازی تبریز بازی کرده بود، امروز پس از حضور در باشگاه پرسپولیس به محل تمرین آمد و برای دقایقی با برانکو به گفتگو پرداخت.

* همچنین ماریچ مدافع مدنظر سرخ‌ها هم امروز در مجموعه درفشی‌فر حضور پیدا کرد.

*بازیکنان در اواخر تمرین به سرد کردن بدنهایشان مشغول شدند و این تمرین ساعت ۱۹ خاتمه یافت.

*کریم باقری هم در این جلسه تمرینی غایب بود.