۱۵ هزار کارت ملی هوشمند در قروه صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد حضرتی بعد از ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای ثبت احوال شهرستان قروه بیان کرد: اخذ کارت هوشمند ملی از سال ۹۲ در سطح شهرستان عملیاتی شده است که تاکنون ۱۵ هزار مورد اقدام و صادر شده است.

وی به آمار جمعیتی شهری و روستایی قروه پرداخت و افزود: در حال حاضر جمعیت شهری قروه ۸۷ هزار و ۷۹۲ نفر، جمعیت روستایی ۴۹ هزار و ۱۶۹ نفر می باشد که در کل ۱۳۶ هزار و ۹۶۱ نفر جمعیت قروه را تشکیل می دهند و باید گفت از این تعداد حدود ۳۰ درصد را جمعیت روستایی و ۷۰ درصد را جمعیت شهری تشکیل می دهند که از این تعداد جمعیت ۲۴ درصد در سن اشتغال و ازدواج می باشند.

حضرتی با بیان اینکه درصد ثبت به موقع ولادت در حال حاضر ۹۸ درصد می باشد که لازم است به بالای ۹۹ درصد تحقق یابد، عنوان کرد: مهلت قانونی برای اعلام ولادت ۱۵ روز و فوت ۱۰ روز می باشد که نیاز است برای تحقق درصد قانونی در این زمینه تمامی ارگان های مرتبط همکاری مستمر داشته باشند.

وی به آمار دو ماهه ولادت و فوت در سال ۹۴ با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در دو ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸۱ مورد ولادت ثبت شده است که شامل ۲۵۲ مورد پسر و ۲۲۹ مورد دختر می باشد. همچنین ۱۲۵ مورد فوتی شامل ۷۵ مورد مرد و ۵۰ مورد زن به ثبت رسیده است.

حضرتی آمار ازدواج و طلاق را نیز نسبت به دو ماهه مشابه سال قبل بررسی کرد و اظهار داشت: ثبت ازدواج در سال ۹۳ به ۳۸۸ مورد رسید و در دو ماهه سال ۹۴ به ۴۵۴ مورد پیشی گرفت و در طلاق نیز در سال ۹۳ با ۷۱ مورد به ۷۲ مورد در سال ۹۴ افزایش یافت.

حضرتی تأکید کرد: در سال ۹۴ از هر ۶ ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق شده است و این در حالی است که در سال ۹۳ از هر ۵ ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق می شد.

وی نام های محمد، علی و فاطمه را بیشترین اسامی مورد قبول نامگذاری خانواده ها دانست و تصریح کرد: توجه به نام های انتخابی توسط والدین برای فرزندان بسیار حایز اهمیت می باشد لذا در این زمینه نیاز است اسامی با معنی مدنظر قرار گیرد.

بهزاد حضرتی واگذاری برخی از امور ثبت احوال را به بخش خصوصی مفید و ضروری دانست و عنوان کرد: این امر باعث کاهش حجم کاری و دقت و تسریع در روند کار شده است.

به گفته رئیس اداره ثبت احوال قروه ۳۲۶ هزار و ۷۶۰ سند موالید، بالغ بر ۷۵ هزار و ۷۶۹ فقره فوت تا کنون در این سازمان به ثبت رسیده است که ۴۰۲ هزار و ۵۰۹ مورد آرشیو می باشد.

شایان ذکر اشت اداره ثبت احوال قروه در سال ۱۳۰۶ آغاز به کار کرده و اولین سند از آن شخصی به نام موسی صمدی ثبت شده است.