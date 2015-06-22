به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اردبیل افزود: زیرساختهای مطلوبی در زمینه قرآنی در استان وجود دارد که کسب رتبه های برتر کشوری در سالهای اخیر نشانگر این نکته است.

وی وی با بیان اینکه در زمینه نخبه پروری قرآنی و ترویج قرآنی از سوی موسسات و خانه های قرآنی در استان مشکلی نداریم، تاکید کرد که گرچه در این خصوص و در بین دستگاه های ذیربط تفرق دیده می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه از سوی شورای عالی قرآنی فعالیتهای قرآنی در بین دستگاه های دخیل تقسیم شده است، ادامه داد: براین اساس متولی مسابقات قرآنی و تربیت حافظان قرآنی بر عهده اوقاف و برگزاری نمایشگاه های قرآنی برعهده فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی با بیان اینکه بحث ترویج، چگونگی روخوانی و روانخوانی، مفاهیم و تربیت مربی و داور بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است، تصریح کرد: اما سایر نهادهایی نظیر بنیاد شهید، سپاه و... نیز در این زمینه ورود دارند.

ستوده با تاکید بر اینکه با این وجود طبق مصوبه شورای عالی قرآن دارالقرآن الکریم به تبلیغات اسلامی مرتبط می شود، عنوان کرد: نیاز عامل مهم در ترویج قرآنی است و امروز شاهدیم که قرآن آموزی در استان توسعه یافته و این نیاز هر روز رو به گسترش است.