لزوم احداث بوستان های کودک در شهر شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، علی راستگو شامگاه دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز، گفت: نبود احساس امنیت در شیراز به دلیل وجود نقطه های کور یکی از مشکلات شیراز است که با نورپردازی های مناسب و رنگارنگ یا افزایش عرصه پیاده قابل حل است.

وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در شهر و به ویژه در منطقه جنوب شهر وجود دارد نبود نظارت و نگه داری شایسته در معابر به دلیل وجود موانع پیاده حاصل از عملیات ساخت وساز و یا جمع شدن زباله های واحد های مسکونی است که با نظارت و قراردادن سطل های زباله می توان این مشکل را حل کرد.

عضو شورای شیراز بیان کرد: با توجه به اینکه ایجاد شوراها پیشبرد بهتر امور شهر و شهروندان است باید جهت اطلاع و آگاهی مردم از تصمیمات شورا و استفاده از نظرات آن ها تعامل و همکاری مناسبی با رسانه ها داشت.

راستگو همچنین با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب، اظهار داشت: باید توجه ویژه ای به مصرف بهینه و درست آب داشته باشیم که مسئولان و شهروندان باید آن را مدنظر قرار دهند.