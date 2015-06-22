  1. استانها
  2. فارس
۱ تیر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۳

عضو شورای شیراز مطرح کرد:

لزوم احداث بوستان های کودک در شهر شیراز

لزوم احداث بوستان های کودک در شهر شیراز

شیراز – عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: یکی از مشکلات مهم شیراز نبود فضای مناسب بوستان کودک یا پارک محله ای برای بازی کودکان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی راستگو شامگاه دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز، گفت: نبود احساس امنیت در شیراز به دلیل وجود نقطه های کور یکی از مشکلات شیراز است که با نورپردازی های مناسب و رنگارنگ یا افزایش عرصه پیاده قابل حل است.

وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در شهر و به ویژه در منطقه جنوب شهر وجود دارد نبود نظارت و نگه داری شایسته در معابر به دلیل وجود موانع پیاده حاصل از عملیات ساخت وساز و یا جمع شدن زباله های واحد های مسکونی است که با نظارت و قراردادن سطل های زباله می توان این مشکل را حل کرد.

عضو شورای شیراز بیان کرد: با توجه به اینکه ایجاد شوراها پیشبرد بهتر امور شهر و شهروندان است باید جهت اطلاع و آگاهی مردم از تصمیمات شورا و استفاده از نظرات آن ها تعامل و همکاری مناسبی با رسانه ها داشت.

راستگو همچنین با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب، اظهار داشت: باید توجه ویژه ای به مصرف بهینه و درست آب داشته باشیم که مسئولان و شهروندان باید آن را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 2785180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها