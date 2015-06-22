هشدار صهیونیست ها درباره شکسته شدن محاصره دریایی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، «دوری گلد» در نامه خود به بان کی مون نوشته است: تلاش برای به چالش کشیدن محاصره دریایی اسرائیل در غزه عواقب خطرناکی را خواهد داشت.

در این نامه ادعا شده است تنها هدف کشتی های کمک رسان ایجاد تحریک و خطرات امنیتی بوده و نقض قانون بین المللی محسوب می شود. این مقام وزارت خارجه اسرائیل ضمن دفاع از سیاست محاصره دریایی غزه مدعی شد که این مساله اقدامی قانونی در جهت حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود سلاح به غزه از طریق دریاست.

این در حالی است که هزاران نفر از مردم غزه به دلیل کمبود مواد مختلف از جمله مواد غذایی، دارو، سوخت و مصالح ساختمانی با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند. گفتنی است طرفداران مردم فلسطین قصد دارند هفته آینده با یک کشتی کمک رسان مقداری از لوازم مورد نیاز مردم غزه را با شکستن محاصره دریایی این منطقه به دست آنها برسانند.