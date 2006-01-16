اظهارنظرموافقان و مخالفان تغيير قانون محدوديت استفاده از بازيكنان خارجي بسكتبال

به گزارش خبرنگار" مهر" روز پنجشنبه هفته جاري مرحله پلي اف بسكتبال كشور درحالي آغاز مي شود كه صنام هنوزنمي داند كه آيا مي تواند دراين مرحله كل زمان بازي را از خارجي هايش استفاده كند يا نه ! اين درحالي است كه پس از قوت گرفتن شايعه تغييراين قانون درمرحله پلي اف ، حسن نوربخش مسئول كميته مسابقات و داوران فدراسيون بسكتبال ،كاملا بي طرفانه ، تغيير قانون را موكول به راي گيري از جمع 8 تيم راه يافته به مرحله پلي آف كرد.

اينكه اين جلسه كي تشكيل خواهد شد يا اصلا تشكيل خواهد شد يا تغييرقانون منتفي است قطعا قبل ازپنجشنبه مشخص مي شود با اين وجود نظرات نمايندگان 6 باشگاه از جمع 8 باشگاه را درذيل مي خوانيد. البته اين نظرات بدون احتساب نظرصنام است چرا كه قطعا اين تيم موافق خواهد بود والبته پيكاني ها كه بعيد به نظرمي رسد مخالفتي داشته باشند چرا كه پيكاني ها هم چندين بازيكن ملي پوش را كنار يكديگر دارند. در زير نظرات مسئولان و كادر فني تيم ها را مي خوانيد :

طهماسبي مديرفني تيم پتروشيمي ماهشهر :

با تغييرقانون محدوديت استفاده از بازيكنان خارجي موافقم چرا كه باشگاه پتروشيمي اين طرح را پيشنهاد داد تا شرايط براي همه تيمها مساوي شود.

مهران شاهين طبع سرمربي صبا باتري :

با تغييرقانون محدوديت استفاده ازبازيكنان خارجي موافقم و معتقدم كه درتصويب اين قانون ، نيت ها خيربود اما بالاخره مشكلاتي هم بروزكرد. بايد پذيرفت كه بازيكنان خارجي كه امسال به ليگ ايران آمده اند ، قوي ترازسال گذشته اند. بنابراين آنان علاقه مند هستند كه بدون محدوديت درزمين مسابقه حاضرنباشند.

محسن صادق زاده سرمربي ذوب آهن اصفهان:

با تغييرقانون محدوديت استفاده از بازيكنان خارجي موافقم و به نظرمن همين اندازه كه اين محدوديت اعلام شد، بازيكنان ملي دو تيمها تقسيم شدند.

علي داور راد سرپرست تيم آذرپيام اروميه :

به نمايندگي ازباشگاه آذر پيام و تيم بسكتبال آذرپيام با تغيير قانون مخالفم و معتقد هستم چون يك گروه درمورد آن تصميم گيري كردند، چنانچه قراراست تغييري حاصل شود همه گروه بايد مجددا نظربدهند نه قسمتي ازآنان. ازطرفي قانوني كه لازم الاجرا شد به نفع بسكتبال است و تا پايان ليگ بايد به آن احترام گذاشت.

علي كاوسيان از تيم بسكتبال پگاه همدان :

شديدا با تغييراين قانون مخالف هستيم ومعتقديم قانوني كه تصويب شده است بايد تا پايان ادامه يابد و همه موظف هستند به آن احترام بگذارند.

مهران حاتمي سرمربي تيم پگاه فارس:

تيم بسكتبال پگاه فارس هم با تغيير اين قانون مخالف است چرا كه وقتي قانوني تصويب مي شود بايد به آن احترام گذاشت و اگرقراراست تغييركند بايد همه كسانيكه ابتدادرتصويب آن حضورداشته اند ، بازهم راي بدهند.