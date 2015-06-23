خطر سکته مغزی را جدی بگیرید/ تبعات کمبود منیزیم در بدن

به گزارش خبرنگار مهر، منیزیم یکی از ضروری‌ترین املاح است که به جذب کلسیم کمک کرده و نقش مهمی در حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها دارد، موجب استحکام استخوان‌ها می‌شود، برای تسکین اعصاب، سلامت قلب، عضله و کلیه مفید است و با استرس مقابله می‌کند. موجب انرژی زایی در بدن می‌شود؛ توقف حمله حاد آسم را به همراه دارد، مانع از تشکیل سنگ کلیه می‌شود.

طبق یک مطالعه در زنانی با حداقل میزان منیزیم پلاسماتیک، خطر سکته مغزی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ برخی مطالعات نشان می‌دهند ارتباط معکوسی بین منیزیم پلاسماتیک و عوامل خطر سکته مغزی مانند فشارخون بالا و دیابت وجود دارد؛ طبق گفته محققان این مطالعه، زنان با سطح منیزیم پایین‌تر در معرض خطر ابتلا به سکته مغزی حاد هستند.

وقتی سکته مغزی رخ می دهد که جریان خون به مغز قطع شده باشد؛ در سکته مغزی ایسکمیک خون یا چربی لخته شده، موجب انسداد رگ و قطع جریان خون در مغز می‌شود و انسداد شریان می‌تواند داخل یا اطراف مغز رخ دهد؛ در فرانسه سومین علت مرگ سکته مغزی است و هر سال حدود ۱۳۰ هزار نفر در اثر سکته مغزی می‌میرند.

محققان این مطالعه خون ۴۵۹ نفر شرکت کننده که مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و کمبود منیزیم بودند را مورد آزمایش قرار دادند، نیمی دیگر گروه کنترل بودند. طبق نتایج این مطالعه زنان با غلظت منیزیم پلاسمیک کمتر از ۰.۸۲ میلی مول ۵۷ درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی بودند و افرادی که غلظت منیزیم بیشتر از ۰.۸۲ میلی مول داشتند کمتر در معرض خطر سکته مغزی بودند.

این مطالعات همچنین نشان دادند منیزیم اثر مفیدی بر روی مقاومت به انسولین، متابولیسم گلوکز و خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ دارد.

البته کمبود منیزیم یکی از دلایل سکته مغزی است؛ سکته مغزی دلایل متفاوتی دارد مانند سن، سابقه خانوادگی، فشار خون، سیگار، چاقی، اعتیاد، تنگی شریان‌ها، بیماری‌های قلبی.

آجیل مانند (بادام، بادام زمینی، پسته، گردوی سیاه، پنیرسویا)، غلات، گندم، آرد سویا از منابع خوب حاوی منیزیم هستند.