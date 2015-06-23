صنایع خردی که در کنار صنایع بزرگ گرداننده چرخ اشتغال شازند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان شازند سومین شهرستان صنعتی استان مرکزی است که دارای ظرفیت های مثبت کشاورزی، وسعت و نیروی انسانی است که می تواند در کنار ظرفیت های صنعتی، چرخ اشتغال را در این شهرستان بچرخاند.

هم اکنون پدیده مثبتی که در شهرستان شازند به وجود آمده ایجاد کارگاه های کوچک و مفیدی در سطح این منطقه است؛ کارگاه های کوچکی که بیش از ۱۵۰۰ نفر را مشغول به کار کرده است.

رئیس اصناف شهرستان شازند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت این کارگاه های صنعتی کوچک گفت: کابینت سازی، شیشه بری، یخچال سازی و صنایع چوبی از کارگاه های در حال فعالیت این شهرستان است.

اردشیر نصرالهی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ کارگاه و صنعت کوچک و خرد در سطح شهرستان شازند مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به راه اندازی کارگاه های خانگی در روستاهای شهرستان شازند، اظهار داشت: در کنار کارگاه های صنعتی، در بسیاری از روستاهای شهرستان شازند کارگاه های خانگی و روستایی در قالب سبدسازی، جوش فلزات، صنایع پوشاک، بسته بندی خوراک و ساخت آینه و شمعدان، زنان و مردان بسیاری را مشغول به کار و کسب درآمد کرده است.

رئیس اصناف شهرستان شازند گفت: برخی از محصولات صنعتی و خانگی که در این کارگاه های کوچک ساخته و تولید می شود، به استان های دیگر کشور نیز فرستاده شده و در آنجا به فروش می رسد.

نصرالهی با اشاره به خودکفایی این صنایع خرد در شازند افزود: این کارگاه های صنعتی بدون وابستگی به حمایت دولت و فقط گاهی با دریافت تسهیلات اولیه ایجاد این مشاغل، راه اندازی می شوند و در شهرستان شازند به طور میانگین برای شش نفر ایجاد اشتغال کرده اند.

وی با تاکید بر پایداری این مشاغل تصریح کرد: برخی جوانان جویای کار در شهرستان شازند فقط به دنبال اشتغال در صنایع بزرگ هستند، اما باید بدانند که این مشاغل کوچک هم از درآمد بهتر و هم از پایداری بیشتر برخوردار هستند.

رئیس اصناف شهرستان شازند تصریح کرد: حمایت مسئولان ذیربط از این صنایع کوچک می تواند وابستگی افراد جویای کار را به اشتغال در صنایع بزرگ کم کند و مهاجرت افراد به شهرهای بزرگ و معضلات ناشی از بیکاری را به حداقل برسانند.

نقش کارگاه های کوچک در ایجاد اشتغال باید تبیین و معرفی شود

عزیزی، کارفرمای یکی از این کارگاه های کوچک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان گلایه هایی از مسئولان گفت: این کارگاه های خرد در سطح استان و شهرستان شناخته شده نیستند و باید مسئولان با شناسایی و معرفی این کارگاه ها و حمایت از آنها، برای جوان ها در همه زمینه ها اشتغال ایجاد کنند.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین صنایع ملی و بزرگ نیز می توانند به نوعی حامی این کارگاه های کوچک باشند.

این کارفرما بیان داشت: سال ها پیش در تهران یک کارگاه اجاره ای داشتم و با توجه به صرف هزینه های گزاف، توان اداره کارگاه را نداشتم اما برای نزدیکی به محل سکونت خود، سهولت کار و کاهش هزینه ها در شهرستان شازند اقدام به تاسیس یک کارگاه کوچک کردم.

وی با بیان اینکه هم اکنون در کارگاهش هشت نفر مشغول به کار هستند، افزود: این کارگران همگی جوانان بومی و ساکن شهرستان شازند هستند.

گفتنی است شهرستان شازند استان مرکزی بیش از ۱۱۷ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهم ترین فعالیت ها در این شهرستان فعالیت های کشاورزی بوده که به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر و کاهش فعالیت های کشاورزی، بسیاری از ساکنان این شهرستان به تشکیل کارگاه ها و صنایع خرد برای جلوگیری از معضل بیکاری و کاهش جمعیت شهرستان به دلیل مهاجرت اقدام کرده اند.