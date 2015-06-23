راههای مبارزه با دشمن درون/ مقابل دشمن خارجی راهی جز استقامت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی شامگاه دوشنبه درجلسه تفسیر آیه چهارم سوره فاطر اظهار داشت: در این آیه خداوند خطاب به پیامبر(ص) بیان می کند تو و تمام کسانی که هدف و آرمان دارید دشمن دارید چرا که افراد بی هدف و بی مسئولیت دشمن ندارند.

وی با بیان اینکه دشمنان خارجی در برابر هدف انسان مقابله و مخالفت می کنند، عنوان کرد: خدای متعال به پیامبر اسلام(ص) می فرماید مانند پیامبران گذشته در برابر دشمن خارجی استقامت کن.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه دشمنان خارجی مخالف شخص نبوده و مخالف هدف هستند، ادامه داد: خداوند نیز به پیامبر(ص) می فرماید تا زمانی که به دنبال اهداف عالی اسلامی هستی با تو مخالفت می کنند از این رو پیامبر(ص) مورد تسلای خداوند متعال قرار گرفته است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه وجود دشمنان برای انقلاب اسلامی ما امر تازه ای نیست، تصریح کرد: ما هرچه برای انقلاب زحمت بکشیم نادیده گرفته نمی شود و ما ماموریم که استقامت و پایداری کنیم.

وی افزود: آیه چهارم سوره فاطر باید برای کسانی که مسئولیت دارند یک دلگرمی باشد که اگر کسی علیه آنها کاری انجام داد نگران نشوند چرا که ماموریت دارند تلاش و استقامت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه خدا مخالفت های دشمنان را بدون کیفر نمی گذارد، خاطرنشان کرد: از دشمن خارجی انتظاری جز دشمنی نیست و راهی جز استقامت و پایداری وجود ندارد.

آیت الله میرعمادی درتفسیر آیه پنجم سوره فاطر بیان داشت: این آیه به ما می گوید که وعده خدا حق است که یکی از وعده های خداوند دادن پاداش در ازای انجام کارهای خوب است.

وی عنوان کرد: مظاهر فریبنده دنیا مانند جاه و مقام و شهوت و مغرور شدن به اعمال راه های نفوذ گناه در انسان و موانع انجام کارهای خوب هستند و خداوند انسان های متکبر و مغرور را زمین می زند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه طبق آیه جهاد اکبر راه مقابله با دشمن درونی است، ادامه داد: مهمترین راه پیشگیری از فریب خوردن از دشمن درونی توجه به وعده های خداست چرا که وعده های الهی حق هستند.

آیت الله میرعمادی تقویت ایمان را دومین را مقابله با دشمن درونی دانست و تصریح کرد: گرم نگه داشتن محیط خانواده سومین راه پیشگیری از فریب خوردن توسط دشمن درونی است.

وی افزود: بسیاری از لغزش ها، خطاها و گناه ها به خاطر گرم نبودن محیط خانواده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه باید خانواده را محل امن قرار دهیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز خانواده ها در معرض خطر قرار دارند و بسیاری از خانواده ها متزلزل شده اند.

آیت الله میرعمادی در پایان یادآور شد: معاشرت با صالحان و نیکان و انسان های با تقوا چهارمین راه مقابله با دشمن درونی است.