استقبال شهروندان ملارد از طرح مبارزه با دجال واره ها

سرهنگ محسن رضایی فرمانده سپاه شهرستان مـلارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل نفوذماهواره ها درجامعه به عنوان یکی ازعمده ترین تهدیدهای فرهنگی اظهار داشت: پیرو تدابیر اتخاذ شده در اجرای طرح مقابله ومبارزه با دجال واره ها(ماهواره ها)،مقررشد با فرهنگ سازی، شهروندان نسبت به مضرات و آسیب ماهواره ها به بنیان جامعه و خانواده به آگاهی هر چه بیشتری دست یابند.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های تدوین شده،مقرر گردید در ازای تحویل هر دیش و ریسیور ماهواره ای از سوی مردم، یک دستگاه دیجیتال شبکه های ایرانی به شهروندان هدیه داده شود.

سرهنگ رضایی عنوان کرد:استقبال چشمگیر مردم شهرستان ملارد از طرح مقابله با دجال واره ها، فراتر از حد تصوربود وبسیاری از مردم نسبت به تحویل دستگاه های ماهواره ای خود، ابراز تمایل کردند.

فرمانده سپاه ملارد گفت: تهاجم فرهنگی و تغییر سبک زندگی اسلامی و تخریب ارزش های اسلامی و انقلابی، تنها به برنامه های ماهواره ای خلاصه نمی شود وشبکه های اجتماعی نیز در عرصه های این چنینی ورود پیدا کرده اند که باید با ارتقای سطح آگاهی های جوانان و خانواده ها و فرهنگ سازی، مضرات و آثار تخـریبی این معـضل را به حداقل ممکن کاهش داد.

سرهنگ رضایی یادآور شد: برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی بسیاری در طول سال جاری از سوی مجموعه سپاه وبسیج ملارداجرایی خواهد شد تا ارتقا و نهادینه کردن فرهنگ ارزشی و انقلابی و سبک زندگی اسلامی مورد نظر رهبر معظم انقلاب به نحو هرچه مطلوب تری محقق شود.