در دیدار کارآفرینان با روحانی چه گذشت/ نگران بیکاری هستیم

محسن جلال‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه شب گذشته کارآفرینان با رئیس‌جمهور گفت: در این جلسه رئیس‌جمهور برنامه‌های دولت برای خروج از رکود را تشریح کرد و بر این اساس، قرار بر این شد که توجه به صنایع کوچک در مرکز برنامه‌های دولت برای خروج از رکود قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته فعالان اقتصادی نیز دیدگاههای خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند که مهمترین آنها، تحریم‌ها، پایین بودن قدرت رقابت پذیری و رشد منفی بهره‌وری بود که مورد تاکید قرار گرفت، البته دولت نیز اعلام کرد که با توجه به لایحه‌ای که برای خروج از رکود تدوین کرده است، چنین مواردی را مدنظر قرار داده است.

وی تصریح کرد: البته چالش بیکاری و اشتغالزایی نیز از جمله دیگر مواردی بود که کارآفرینان به عنوان دغدغه‌های خود می‌دانند، این در حالی است که به نظر می‌رسد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، این مشکل حل خواهد شد، به خصوص اینکه دولت طی ماههای گذشته، توانسته با پیشبرد مذاکرات با شش قدرت بزرگ جهانی، به نتایجی مثبت و امیدوارکننده برسد.

جلال‌پور ادامه داد: بسیاری پیش بینی آینده اقتصاد ایران را مانند شیرخفته ای می‌دانند که بیدار می‌شود؛ این در حالی است که مطالعات نشان می دهد از بین صد شرکت اول جهان حدود ۶۰ شرکت، ایران را در بین ده هدف بازار خود قرار داده اند. بنابراین باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرده و دولت و فعالان اقتصادی دست به دست هم دهند تا از این فرصت به خوبی بهره گیرند.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اتاق، توجه به بهبود فضای کسب و کار است که بر این اساس با توجه به تاکید دولت بر ضرورت فضای کسب و کار مساعد برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، پیگیری اصلاح و بروز رسانی قوانین سه‌گانه مالیات، تامبن اجتماعی و امور گمرکی در دستور کار قرار گرفته است.

حسن روحانی رئیس جمهور نیز در این نشست با اشاره به حمایت از کارآفرینانی که به خاطر مشکلات اقتصادی موجود در سال‌های گذشته نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند، گفت: به همه استان‌ها ابلاغ شده است که کارگروهی تشکیل دهند و معوقات را مورد بررسی قرار دهند و آنهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی موجود در سال‌های گذشته نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند، مورد حمایت قرار گیرند.

وی لزوم توجه به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به منظور اشتغال‌زایی مورد تأکید قرار داد و گفت: صنایع کوچک ظرفیت اشتغال‌زایی فراوانی دارند و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.