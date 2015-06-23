به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران»، با بیان اینکه این مصوبه پشتوانه جدیدی برای مذاکرات هسته‌ای فراهم کرده است، اظهار داشت: علاوه بر اینکه خطوط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی به تیم مذاکره‌کننده ابلاغ شده و آنها موظف به رعایت این خطوط هستند، امروز مجلس نیز به کمک تیم آمد تا طرف‌های مقابل بدانند که مساله برای ما بسیار جدی است.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی‌ها معتقد بودند طرح قبلی کمیسیون امنیت ملی دست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را می‌بندد و آیا طرح فعلی نیز این چنین خواهد بود؟ تصریح کرد: به خاطر همین نکات بود که اصلاحاتی بر روی طرح انجام شد که دست تیم مذاکره‌کننده را نبندد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دلیل با صراحت قید نشدن تصویب نتیجه توافق هسته‌ای در مجلس در طرح جدید هسته‌ای، گفت: در دو اصل مهم قانون اساسی، یعنی اصول ۷۷ و ۱۲۵، این مساله (تصویب نتیجه توافق در مجلس) قید شده؛ بنابراین چون بنا بر رعایت اختصار بود و این اصول نیز بسیار صریح است، به نظر می‌رسید که دیگر نیاز به تصریح مجدد نیست؛ بنابراین اشاره به این اصول قانون اساسی در مصوبه، به این معنا خواهد بود که نتیجه مذاکرات به مجلس می‌آید.

بروجردی ادامه داد: ما علاوه بر اینکه خودمان در اینجا تصویب کردیم، دو اصل مهم قانون اساسی را که مٌشعِر بر این مساله هستند نیز آوردیم؛ بنابراین به نظر من اقدام مضاعفی بود در جهت الزام اجرایی شدن قانون اساسی.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره علت مخالفت نماینده دولت با این طرح در جلسه علنی امروز و لحن تند رئیس مجلس در پاسخ به مخالفت وی، اظهار داشت: نماینده دولت صحبتی نکرد، اما من فکر می‌کنم برخی همکاران ما نیز در مجلس نظرات و پیشنهاداتی داشتند، اما به لحاظ اینکه قرار شده بود یک سخن واحد داشته باشیم، آنها نیز پذیرفتند و حق این بود که نماینده دولت نیز همراهی می‌کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تند بودن لحن رئیس مجلس نیز خاطرنشان کرد: این مساله به دلیل این بود که وقتی رئیس مجلس از همکاران خود که صحبت کردن در مجلس از حقوق قطعی قانونی آنهاست، درخواست کردند که صحبتی نشود و یکپارچگی به نمایش گذاشته شود، طبیعتاً نماینده دولت نیز باید همراهی می‌کرد.