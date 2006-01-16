ركود در بازار مسكن ادامه خواهد يافت

محمد رضا سجاديان در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهردر مشهد اظهار داشت: گراني مصالح ساختماني، هزينه هاي بالاي ساخت و ساز، بالا بودن قيمت زمين و ناتواني اقشار كم درآمد براي خريد مسكن، از علل اساسي ركود فعلي بازار مسكن و ساخت و ساز در كشور است.

وي از طرح قرار گرفتن سيمان در سبد حمايتي دولت، به عنوان طرحي ناكارآمد نام برد و افزود: اين طرح باعث ايجاد رانت خواري در گروههاي مافيايي مي شود.

سجاديان تصريح كرد: با محدود شدن محدوده خدمات شهري در شهرهاي بزرگ براي پاسخگويي به جمعيت در حال رشد، چاره اي جز عمودي سازي و گسترش ساخت و سازهاي انبوه نداريم و انبوه سازي را بايد با تبليغات و فعاليتهاي فرهنگي نهادينه كنيم.

نماينده خواف و رشتخواربا اشاره به پيامدهاي منفي رشد كلان شهرهاي كشور ادامه داد: متاسفانه رشد افقي كلان شهرهاي كشور، مشكلات زيادي از قبيل گراني كاذب زمين، افزايش بي رويه قيمت مسكن، سلب قدرت خريد اقشار متوسط جامعه و نيز گسترش پديده كاذب حاشيه نشيني شده كه ادامه اين روند مشكلات موجب ايجاد چالشهاي عميق اجتماعي ميان گروههاي زيستي مختلف ساكن در شهرها و حاشيه آنها خواهد شد.