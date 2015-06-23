انتظار مردم از مسئولان شهری تبریز اجرای پروژه های مطالعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه تقاطع غیر همسطح شهیدان پاشایی اظهار داشت: مردم تبریز انتظار ۳۴ برای بهره برداری از این پروژه داشتند زیرا ترافیک بسیار بالایی در این محور حاکم بوده و تردد در آن با مشکلاتی مواجه بود.

وی ادامه داد: در مدت گذشته شاهد تصادفات بالایی در اتوبان شهید کسایی و ورودی وادی رحمت بودیم که با افتتاح این تقاطع این مشکلات تسهیل خواهد شد.

پورمهدی در ادامه در خصوص پروژه های عمرانی خوب شهرداری تبریز اظهار داشت: یکی از دیگر پروژه های شهرداری، میدان آذربایجان تبریز است که هم اکنون اعلام می کنم که این پروژه کار خواهد شد و در این زمینه نیز تمامی حمایت های خود را از اجرای این طرح به کار خواهیم بست.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: آنچه انتظار تمامی مردم و مسئولان استانی از شهرداری است، اجرای پروژه های شهری با مطالعه کافی و به شکل با کیفیت است.

وی همچنین در ادامه در خصوص حمایت مدیریت استان از شهرداری گفت: مدیریت استان در ایجاد درآمدهای پایدار و شفاف شهری، کمک حال شهرداری خواهد بود.