سازمان تبلیغات اسلامی نهادی دغدغه مند در توسعه فرهنگ دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از نهادهای دغدغه مند در توسعه فرهنگ دین، قرآن و اهل بیت علیهم السلام در جامعه است و فعالیتی خارج از این چارچوب را در دستور کار خود ندارد.

وی با وسیع دانستن حوزه فعالیت در حوزه دین گفت: دین اسلام کاملترین دین در بین ادیان الهی است، دینی است سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی برای برنامه های نظامی و امنیتی کشور و جهان اسلام نیز دارای برنامه ای متقن و حساب شده است و لذا کار و تلاش در حوزه دین اسلام بسیار وسیع و دارای قالبی خاص است.

وی سازمان تبلیغات اسلامی را نهادی چابک برشمرد و گفت: تلاش ها، برنامه ها و فعالیت های این نهاد مقدس با تکیه بر اعتبارات انجام نمی شود چرا که میزان اعتبارات تخصیص یافته به این سازمان حتی پاسخگوی درصدی از فعالیت های آن نیست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اهداف تشکیل این نهاد فرهنگی دینی گفت: احیا و اشاعه اندیشه تابناک اسلام در همه زمینه ها مورد نیاز و تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم به‌ویژه نسل جوان، دفاع از اصول اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی و شناخت توطئه های فرهنگی تبلیغی بیگانگان و تبیین انحطاط و بطلان حکمیت های الحادی و انحرافی و همچنین گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی و توجه دادن مردم به احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظایف بسیار سنگینی است که بر عهده این سازمان نهاده شده است.

وی گفت: در همین راستا تا کنون در استان البرز با ساماندهی بیش از ۱۰۰۰مبلغ و مبلغه،۲۷۰۰ هیئت مذهبی،۱۰۰موسسه و خانه های قرآنی شهری و روستایی و بیش از ۱۰۰کانون فرهنگی تبلیغی در سطح استان و حمایت و هدایت این تشکل ها در امر توسعه فرهنگ دین و اهل بیت علیهم السلام در رکاب خدمت به مردم این استان هستیم.

حجت الاسلام مسعودی در پایان اظهار امیدواری کرد مسئولان بودجه کشور نگاهشان را به مسائل فرهنگی تغییر داده و هزینه کردن در این زمینه را سرمایه گذاری بدانند و با این نگاه جدید آتیه و آینده کشور را با دیدگاهی کاملا اسلامی و انقلابی رقم بزنند و با این روش ارزشمند، استمرار راه شهدا، امام راحل و حرکت در مسیر و خط مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار دهند.