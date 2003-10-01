آمريكا حاكميت اسلام درقانون اساسي عراق را نمي پذيرد

دكترمحمد حسن قديري ابيانه كارشناس مسائل استراتژيك درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمورد ضرب الاجل 6 ماهه آمريكا براي تدوين قانون اساسي عراق به عنوان پيش شرط خروج از اين كشور گفت : آمريكا اطمينان دارد كه با چالشهايي كه در مسير تدوين قانون اساسي اين كشور وجود دارد، حكومت انتقالي قادر نخواهد بود درضرب الاجل تعيين شده اين كار را انجام دهد و اساسا چون قصد خروج از اين كشور را ندارد با چنين شرطهايي براي حضور و اعمال نفوذ در قانون آينده عراق بهانه مي تراشد .

وي با اشاره به غيرقانوني بودن حضور آمريكا درعراق تاكيد كرد: قانون اساسي كه منتخب شورايي انتصابي از سوي كشور بيگانه باشد به هيچ عنوان پايگاه حقوقي ندارد بلكه قانون اساسي هر كشور بايد از سوي منتخبين مردم در يك انتخابات آزاد ، تدوين شده و در فضايي بدور از فشارها و اعمال سياستهاي بيگانه به رفراندوم گذاشته شود .

دكتر قديري بااشاره به اختلاف نظر آمريكا و مردم عراق درباره نقش اسلام در قانون اساسي و حكومت آينده اين كشورگفت: مردم عراق مسلمانند و حكومت و قانون برگرفته از اسلام با حقوق اقوام و مذاهب مختلف عراق مغايرتي ندارد اما آنچه مسلم است اين است كه آمريكا تحت هيچ شرايطي حاضر نيست اجازه دهد حكومت عراق از اسلام تاثير پذيرد.

وي افزود: تجزيه كشورها و تغيير نقشه خاورميانه در راستاي سلطه صهيونيسم به نمايندگي از آمريكا درمنطقه است و بديهي است كه اين رژيم حكومت اسلامي را درهيچ كشوري برنميتابد.

اين كارشناس مسائل استراتژيك بااشاره به گسترش روز افزون واكنشهاي ضد آمريكايي درعراق گفت : آمريكا علي رغم همه تلاشي كه مي كند نخواهد توانست براي مدت طولاني در عراق باقي بماند و اين در حال حاضر عمده ترين نگراني آمريكا است.



