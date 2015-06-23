پهپادی با قابلیت پرواز به سبک مرد عنکبوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر پهپادهای غیرنظامی متنوعی در سراسر جهان تولید می شود که بسیاری از آنها صرفا جهت تهیه تصاویر ویدئویی و تولید نماهایی از فیلمهای سینمایی به کار گرفته می شوند اما پرواز این سیستمهای هوایی همواره به دور از انعطاف و به نوعی «روبات گونه» است.

اکنون فناوری جدیدی موسوم به BlackOps tricopter توسط محققان ژاپنی ارایه شده که وضعیت پروازی آن بیشتر از آنکه شبیه روبات باشد به پرواز انعطاف پذیر مرد عنکبوتی شباهت دارد.

این پهپاد جدید که توسط شرکت دانش بنیان RcRebel تولید شده به جای چهار ملخ دارای سه ملخ و موتور متصل به هر یک از آنهاست که به دلیل زاویه ای که نسبت به یکدیگر بر روی اسکلت سبک پهپاد نصب شده اند پرواز آن را در آسمان به مراتب روان تر و با انعطاف بیشتری همراه می سازد.

پهپاد جدید محققان ژاپنی به یک دم نیز مجهز است که با استفاده از آن، انحراف و تغییر مسیر ناگهانی پهپاد در سرعتهای بالا روانتر از مدلهای قبلی صورت می گیرد.

ساختار کلی این سیستم جدید پروازی به گونه ای است که حرکات آن در آسمان مانند مانور نمایشی هواپیمایی است که خلبان آن دیوانه وار صعود کرده و سپس سقوط آزاد را تجربه می کند.

این پهپاد جدید با هر بار شارژ کامل باتری لیتیوم – پلیمری خود تا ۲۵ دقیقه پرواز مستمر دارد. این قابلیت ارزشمند صرفا به آن دلیل است که به جای چهار موتور، تنها سه موتور در آن نیروی الکتریکی مصرف می کنند.