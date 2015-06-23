۲ بدمینتون باز کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک تیم ملی بدمینتون جوانان و بزرگسالان کشور به مدت ۱۱ روز در کیش برگزار می‌شود مهران شهبازی و پارسا جنتی دو بدمینتون باز کردستانی نیز در این اردو حضور خواهند داشت.

مهران شهبازی بدمینتون کار دیواندره ای در رده بزرگسالان و پارسا جنتی ورزشکار سنندجی در رده جوانان به اردوی مشترک تیم ملی بدمینتون جوانان و بزرگسالان کشور از روز ۴ تا ۱۸ تیرماه به مدت ۱۱ روز در جزیره کیش برگزار می‌شود، دعوت شده‌اند.

پارسا مظفری در دی ماه سال ۹۳ در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور همدان توانست عنوان سوم این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد.

مهران شهبازی عناوین مختلف بین‌المللی و کشوری در رده های سنی نوجوانان و جوانان را در کارنامه ورزشی خود دارد.

نفرات حاضر در اردوی مشترک تیم ملی بدمینتون جوانان و بزرگسالان کشور زیر نظر مرتضی ولی دروی مربی تیم بدمینتون کشورمان به تمرین خواهند پرداخت.