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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

ادعای انهدام جنگنده سوری توسط تروریستها در القلمون

ادعای انهدام جنگنده سوری توسط تروریستها در القلمون

گروه موسوم به مخالفان سوریه مدعی شدند که یک فروند جنگنده سوری را در القلمون منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، گروه موسوم به شورای نظامی دمشق و حومه آن مدعی شد که مخالفان سوریه یک جنگنده ارتش سوریه را منهدم کردند.

 این گروه مدعی شد که یک فروند جنگنده سوری را در بلندیهای القلمون ساقط کرده است.

کد مطلب 2785418

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