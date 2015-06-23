ادعای انهدام جنگنده سوری توسط تروریستها در القلمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، گروه موسوم به شورای نظامی دمشق و حومه آن مدعی شد که مخالفان سوریه یک جنگنده ارتش سوریه را منهدم کردند.

این گروه مدعی شد که یک فروند جنگنده سوری را در بلندیهای القلمون ساقط کرده است.