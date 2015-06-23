ادعای انهدام جنگنده سوری توسط تروریستها در القلمون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، گروه موسوم به شورای نظامی دمشق و حومه آن مدعی شد که مخالفان سوریه یک جنگنده ارتش سوریه را منهدم کردند.
این گروه مدعی شد که یک فروند جنگنده سوری را در بلندیهای القلمون ساقط کرده است.
گروه موسوم به مخالفان سوریه مدعی شدند که یک فروند جنگنده سوری را در القلمون منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، گروه موسوم به شورای نظامی دمشق و حومه آن مدعی شد که مخالفان سوریه یک جنگنده ارتش سوریه را منهدم کردند.
این گروه مدعی شد که یک فروند جنگنده سوری را در بلندیهای القلمون ساقط کرده است.
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