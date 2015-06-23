پیوستن ایران به هر پروتکلی باید با تصویب مجلس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار با سرلشگر محمد الشعار در پاسخ به سئوالی در خصوص طرح مجلس مبنی بر الزام حفظ حقوق و دستاوردهای هستهای، اظهار کرد: مجلس در زمینه مساله هستهای اقداماتی کرده است که باید منتظر باشیم که ببینیم نتیجه تصویب این طرح چیست.
وی افزود: قطعاً هر نوع اقدامی باید به تصویب مجلس برسد و قانونی باشد و به احتمال زیاد اینطور حدس میزنم که باید موضوع پیوستن ایران به هر قرارداد و پروتکلی با تصویب مجلس باشد.
ولایتی تصریح کرد: بدون تردید روال دولت هم همین بوده است که اگر قرار است کاری صورت بگیرد و قرارداد بینالمللی امضا شود، با تائید نمایندگان مجلس باشد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تاکید کرد: جمهوری اسلامی طرفدار ادامه مذاکرات است و امیدوار است که بتواند با حفظ حقوق ایران در امور هستهای، صنعت صلحآمیز هستهای را بدون هیچ محدودیتی داشته باشد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت سوریه با اَکراد تفاهمنامهای را امضا کرده است یا خیر؟ گفت: این موضوع جزو مشترکات کُردها و دولت سوریه است که با داعش مبارزه کنند، زیرا داعش در حمله به شهر کُردنشین کوبانی از هیچ جنایتی فروگذار نکرد و این یک مقدمهای شد که کُردهای منطقه، چه سوریه، چه ترکیه و چه عراق، علیه داعش وارد صحنه شوند و اجازه ندهند تروریستها در کوبانی به موفقیت برسند.
ولایتی تاکید کرد: امروز کُردها وارد صحنه شدهاند و در نهایت پیروزی با آنها خواهد بود، زیرا کُردهای سوریه نسبت به تمامیت ارضی کشورشان وفادار هستند.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به دیدار با وزیر کشور سوریه، گفت: آقای محمد الشعار در سفری که به ایران داشتند، به نتایج ارزشمندی در همکاری با جمهوری اسلامی و کشور عراق رسیدهاند.
وی افزود: آنچه در سوریه و عراق اتفاق میافتد، در منطقه ماست و اینکه دولت و ملت سوریه و عراق علیه تروریست میجنگند، در واقع دفاع از کیان کل کشورهای منطقه است و مبارزه با تروریسم، یک مبارزه منطقهای است و منحصر به یک کشور نیست و داخل مرزهای کشورها محدود نمیشود.
ولایتی تصریح کرد: بنابراین امروز میبینید که تروریستها بین مرز عراق و سوریه رفت و آمد میکنند و اگر قرار است تروریسم ریشهکن شود، باید یک همکاری منطقهای صورت گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه خوشحالیم سه کشور ایران، عراق و سوریه به این نتیجه رسیدند که در هفته آینده اجلاس مشترکی در بغداد داشته باشند، گفت: امیدواریم با همکاری این سه کشور بتوانیم بر تروریسم که به وجود آورنده آن، توطئهگران بینالمللی و همکاران آنها در منطقه هستند، فائق شویم.
سرلشکر محمد الشعار، وزیر کشور سوریه نیز در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما در دیدار با دکتر ولایتی در مورد راه هایی که جهت تسریع در اجرایی کردن یادداشت تفاهم است بحث و بررسی کردیم و دیدگاه های طرفین بر هم منطبق بود و همه گونه اقدامات جهت تحقق این یادداشت تفاهم انجام خواهد شد.
سرلشکر الشعار افزود: در راس مسائلی که مورد تفاهم قرار گرفت، مساله مبارزه علیه تروریسم است که ما در این خصوص اتفاق نظر داریم که با همکاری یکدیگر تلاش های لازم جهت محاصره این خطر را در منطقه انجام بدهیم.
وی تصریح کرد: ما تلاش می کنیم اقداماتی که علیه سوریه و علیه کشورهای منطقه و جهان است، با بسیاری از موارد همکاری فیمابین در نطفه خفه شود.
وزیر کشور سوریه تاکید کرد: هر آنچه لازم است باید برای همکاری ثمربخش جهت به ثمر رسیدن نتیجه مورد نظر تحقق پیدا کند.
سرلشکر الشعار در پایان خاطرنشان کرد: ما در واقع با برخورد مثبت، شور و اشتیاق مسئولان ایرانی جهت ارائه هر چه بهتر پیشبرد اهداف خود روبرو شدیم.
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