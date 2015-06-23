اعلام آمادگی سرمایه گذار بخش خصوصی برای تکمیل جاده کلور- درام

علی نظری شیخ احمد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر تکمیل این جاده نیازمند تخصیص اعتبار مناسب است و با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته نمی توان آن را در مدت زمان کوتاه به اتمام رساند.

وی افزود: سرمایه گذار بخش خصوصی جهت تکمیل این جاده اعلام آمادگی کرده است و به دلیل نیاز مبرم شهرستان برای تکمیل این جاده این درخواست بررسی می شود.

فرماندار خلخال تاکید دارد که تکمیل این جاده به جد از سوی مسئولان شهرستان پیگیری می شود و مطالبه اصلی مردم این شهرستان است.

نظری شیخ احمد با اذعان به اینکه کد ارتفاعی این جاده پایین است، افزود: علاوه بر این کلور - درام زمینه ساز خروج خلخال از بن بست بوده و علاوه بر اتصال خلخال به مرکز استان به عنوان یکی از محورهای ارتباطی اردبیل- تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی مزایای این جاده را ایمن بودن آن دانست و افزود: این جاده از نظر ایمنی به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به جاده سرچم خواهد داشت و بی شک مورد استقبال گسترده مسافران و رانندگان قرار خواهد گرفت.

فرماندار خلخال تاکید دارد که روند تکمیل این جاده به دلیل محدودیت اعتباری با تاخیر مواجه بوده و مسئولان استانی باید تلاش کنند اعتبارات مناسب برای تکمیل تخصیص یابد.

به گفته نظری شیخ احمد کلور- درام- منجیل همان پروژه جدید اردبیل- مزرعه- سرج آباد و منجیل است که به جد از سوی مسئولان راه و شهرسازی استان نیز ساخت آن پیگیری می شود.