  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

نشست «نظریه خطابات قانونی از دیدگاه امام خمینی(ره)» برگزار می‌شود

نشست «نظریه خطابات قانونی از دیدگاه امام خمینی(ره)» برگزار می‌شود

به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشست «نظریه خطابات قانونی از دیدگاه امام خمینی (ره)» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی با عنوان «خطابات قانونی و کاربرد آن در علم سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره)» را برگزار می کند.

سخنران این نشست حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی است.

نظریه خطابات قانونیه دیدگاهی است درباره چگونگی تشریع احکام در شریعت اسلام. این نظریه در پاسخ به این پرسش اصل شکل می گیرد که آیا خطابات شرعیه ای که از طریق آنها احکام شرعی اثبات می شود، اصالتا متوجه افراد است یا جامعه؟

بروجردی

این نشست ۸ تیرماه ۹۴ از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه سوم برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2785438
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها