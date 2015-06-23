به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی با عنوان «خطابات قانونی و کاربرد آن در علم سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره)» را برگزار می کند.

سخنران این نشست حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی است.

نظریه خطابات قانونیه دیدگاهی است درباره چگونگی تشریع احکام در شریعت اسلام. این نظریه در پاسخ به این پرسش اصل شکل می گیرد که آیا خطابات شرعیه ای که از طریق آنها احکام شرعی اثبات می شود، اصالتا متوجه افراد است یا جامعه؟

این نشست ۸ تیرماه ۹۴ از ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه سوم برگزار می شود.