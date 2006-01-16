رئيس جمهور قانون تسهيل ازدواج جوانان را ابلاغ كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس ماده 1 اين قانون كه در ابلاغيه شماره 64724 دكتر احمدي نژاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است، دولت مكلف است به منظور توانمندسازي جوانان براي تشكيل خانواده، صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد نمايد.

اساسنامه صندوق شامل ماهيت صندوق، منابع مالي، اركان، شرح وظايف صندوق و نحوه عضويت در آن ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.

دولت همچنين از اين پس مكلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيش ‌بيني شده، از محل « صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند.

همچنين با تأكيد بر روشهاي انبوه ‌سازي، كوچك‌ سازي، ارزان ‌سازي و استفاده از روش هاي نوين ساخت در امر مسكن، دولت مكلف است علاوه بر بهره‌مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه ‌سازي و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امورخيريه و با بهره‌ گيري از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استفاده از زمين‌هاي دولتي يا زمين‌هاي اهدايي خيرين، واحدهاي ساختماني به عنوان « مسكن موقت» احداث كرده و آنها را در اختيار زوجهاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد كه مدت استفاده هر زوج متقاضي از اين واحدها حداكثر سه سال است.

تصحيح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق كشور، تشويق جوانان و خانواده‌ها به برپايي جشنهاي گروهي و كاهش هزينه‌هاي تشريفات مراسم ازدواج، نامگذاري روز اول ذي‌الحجه (روز ازدواج اميرالمؤمنين «ع» و فاطمه زهرا (س)) به عنوان روز ازدواج جوانان و طرح مباحث مربوط به چگونگي تشكيل خانواده و روشها و آداب همسرگزيني و ازدواج آسان و شرعي از طريق رسانه‌هاي گروهي، صدا و سيما، كتب درسي مقطع متوسطه (سال سوم و پيش‌دانشگاهي) و آموزش عالي از ديگر تكاليفي است كه در اين قانون بر عهده دولت گذاشته شده است.

بر اساس ماده شش اين قانون به منظور سامان فعاليتهاي ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرايي اين قانون در كليه فرمانداريها، كميته سامان ازدواج متشكل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئيس شوراي شهر تشكيل مي شود و كليه دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همكاري با اين كميته هستند.

همچنين به منظور رفع موانعي كه باعث تأخير ازدواج مي‌گردد و تشويق و ترغيب جوانان به ازدواج و تشكيل خانواده، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است پس از موافقت فرمانده كل نيروهاي مسلح اقداماتي چون تعيين محل خدمت سربازان متأهل در نزديكترين پادگان و مركز نظامي محل سكونت و پرداخت مستمري به ميزان حداقل دوبرابر سربازان مجرد به سربازان متأهل كه ميزان افزايش مستمري متأهلين از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين مي‌گردد را انجام دهد.

دولت همچنين موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌هاي: مشاوره براي همسريابي، تشكيل خانواده، آماده‌سازي زوج‌هاي جوان براي آغاز زندگي مشترك، آشنايي با حقوق خانوادگي و اخلاق همسرداري و آمادگي براي داشتن فرزند را تهيه و ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس ارائه دهد.

بر اساس ماده 9 قانون نيز دولت مكلف است متأهلين واجد شرايط را در اولويت دسترسي به فرصتهاي شغلي، وام اشتغال و وام مسكن قرار دهد و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات داراي مركز آموزشي نيز موظفند در چارچوب بودجه سنواتي نسبت به ساخت و واگذاري خوابگاهها براي متأهلين اقدام لازم را معمول دارند و همچنين نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان متأهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد، كه افزايش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين مي‌شود، اقدام نمايند.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس شوراي اسلامي، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و گزارش اجراي اين قانون هر شش‌ماه يكبار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

وزراي اموراقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و كشور در موارد مرتبط مسؤول حُسن اجراي اين قانون در برابر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند.

قانون تسهيل ازدواج جوانان مشتمل بر سيزده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.