تبادل استاد و دانشجو میان علوم پزشکی شیراز و تورین ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم نامه همکاری با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و قائم مقام دانشگاه تورین ایتالیا مورد بررسی و توافق قرار گرفت .

دکتر نصراله عرفانی، معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص، گفت : این تفاهم نامه شامل قسمت های مختلفی از جمله تبادل دانشجو و استاد و همکاری پژوهشی مشترک است .

وی افزود : در تمامی تفاهم نامه های بین المللی که با سایر دانشگاه های معتبر خارجی امضا می شود، یک نفر از هر دانشگاه به عنوان استاد مسوول انتخاب می شود که مسوولیت اجرایی شدن بندهای مختلف تفاهم نامه را بر عهده می گیرد، در این مورد نیز دکتر کامران باقری لنکرانی رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، مسئولیت استاد مسئول از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سرجیو بورتولانی قائم مقام دانشگاه تورین ایتالیا نیز استاد مسوولی دانشگاه طرف مقابل را برعهده دارد.

عرفانی اظهار داشت : تفاهم نامه به زودی بر روی سایت معاونت بین الملل دانشگاه قرار می گیرد و اساتید می توانند در زمینه های مورد علاقه جهت همکاری، با معاونت بین الملل یا استاد مسوول تفاهم نامه، هماهنگ کنند.

وی گفت: دانشگاه تورین ایتالیا دارای رشته های پزشکی و غیر پزشکی است و در حوزه پزشکی به ویژه در مطالعات و درمان های سرطان و همچنین پیوند اعضا و سیاستگذاری سلامت، فعال است .

معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد : بر اساس این تفاهم نامه ما می توانیم در هر سال تا ۶ دانشجو و ۲ استاد را تبادل کنیم و در مجموع تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۵ سال دارای اعتبار است و در صورت توافق طرفین ادامه خواهد داشت .

وی ادامه داد : معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بهمن سال ۹۳ به منظور توسعه همکاری های بین المللی، جذب دانشجویان خارجی و ارتقای رتبه دانشگاه در رتبه بندی های جهانی تاسیس شد.

عرفانی اظهار داشت : از بهمن ماه سال گذشته ۴۰ دانشجوی خارجی پذیرش آزاد در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کرده اند و در رشته های تخصصی فلوشیپ از جمله پیوند اعضا، بیهوشی پیوند اعضا و پریناتولوژی و همچنین سایر مقاطع تخصصی و فوق تخصصی در حال جذب دانشجوی خارجی هستیم .

سرجیو بورتولانی ( Sergio Bortolani ) قائم مقام دانشگاه تورین ایتالیا در سفر به شیراز از بخش پیوند اعضای بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات سرطان نیز بازدید کرد و علاقمندی خود را برای برقراری ارتباطات بین دانشگاهی در حوزه پزشکی اعلام کرد.