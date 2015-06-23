طارمی باید به تمرین برود/ اعلام آخرین وضعیت دو بازیکن کُروات

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نگرانی‌هایی که نسبت به جذب و جدایی بازیکنان موردنظر برانکو ایوانکوویچ وجود دارد، اظهار کرد: باشگاه پرسپولیس نگرانی هواداران از این بابت که چه بازیکنی بیاید و چه بازیکنی برود را به خوبی درک می‌کند. مسئولان باشگاه با بازیکنانی که در لیست سرمربی هستند، مذاکره می‌کنند و جای نگرانی نیست.

وی درباره احتمال جدایی مهدی طارمی تاکید کرد: طارمی با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد. شک نکنید باشگاه بازیکنان ارزنده‌ای که در این سطح هستند را به راحتی از دست نمی‌دهد.

عضو هیات مدیره پرسپولیس خاطرنشان کرد: قرار است طارمی امروز به باشگاه برود و مذاکره کند. طارمی باید سر تمرین برود ولی ظاهرا به شهرستان رفته است.

عبدی درباره شرایط قرارداد طارمی که می‌تواند از پرسپولیس جدا شود، تصریح کرد: این دیگر به مباحث حقوقی بر می‌گردد. تا جایی که من می‌دانم در صورت توافق طارمی در پرسپولیس خواهد ماند!

وی درباره وضعیت دو بازیکن کُروات موردنظر برانکو ایوانکوویچ هم یادآور شد: این بازیکنان جلسه‌ای با طاهری سرپرست باشگاه داشتند که من هم مدت کوتاهی در این جلسه بودم. مذاکرات آنها باید به یک نقطه از عطف برسد تا قراردادشان امضا شود.

عضو هیات مدیره پرسپولیس در پایان به ادامه تلاش باشگاه برای گرفتن اسپانسر اشاره کرد و گفت: تا زمانی که چیزی نهایی نشود، آنرا اعلام نخواهیم کرد.