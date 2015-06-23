تنها ۲۰ درصد پسماندهای عادی در کشور بازیافت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید متصدی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به روز رسانی برخی گزارش ها مانند مواد شیمیایی و پسماندهای خطرناک بسیار مهم و قابل تامل است، افزود: تاکنون تنها یک گزارش از موجودی مواد شیمیایی و پسماندهای خطرناک کشور تهیه و آن را به سازمان ملل ارسال کرده ایم.

وی با بیان اینکه این گزارش ها معمولا با همکاری صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست تهیه می شود، اظهار داشت: اما در حال حاضر تحریم ها مانع همکاری این صندوق با ایران شده است.

معاون انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست همکاری مناسبی با ایران در تهیه این گزارش نداشته است، تصریح کرد: این در حالی است که افغانستان با همکاری این صندوق دومین گزارش خود را تهیه کرده است.

وی افزود: در حقیقت تحریم ها نه تنها مشکلاتی را در داخل کشور ایجاد کرده اند بلکه با ایجاد یک سری موانع موجب شده اند که نتوانیم از حقوق بین المللی خود استفاده کنیم.

متصدی تاکید کرد: با این حال سازمان محیط زیست با واحدهای آلاینده ای که از مواد خطرناک استفاده می کنند برخورد می کند و اینکه در حال حاضر بیش از چهار هزار واحد صنعتی در کشور عوارض آلایندگی پرداخت می کنند نشان دهنده این است که بایستی اقدامات ویژه برای کاهش آلایندگی صنایع در کشور انجام شود.

معاون انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه عوارض آلایندگی صنایع شامل یک درصد از میزان فروش سالیانه آنهاست، یادآور شد: این عوارض به شهرداری ها پرداخت می شود و شهرداری ها موظف هستند این درآمد را صرف حل مشکلات مسائل زیست محیطی کند.

به گفته وی، در حال حاضر روزانه ۴۸ هزار تن زباله عادی شهری و روستایی تولید می شود. همچنین بیش از ۹۰ هزار تن زباله صنعتی، ۴۰۰ تن زباله بیمارستانی، ۸۰ تن زباله ویژه بیمارستانی و ۳۸۰ تن پسماند لجن اسیدی و خاک رنگبر در کشور تولید می شود.

معاون انسانی سازمان محیط زیست اظهار داشت: همچنین در کشور سالانه ۱۷۰ میلیون تن پسماند عادی کشاورزی و ۲۰۰ تن پسماند ویژه و سموم کشاورزی تولید می شود. این در حالی است که تنها کمتر از ۲۰ درصد پسماندهای عادی بازیافت می شوند در حالی که در دنیا این عدد بین ۴۰ تا ۵۵ درصد متغیر است.