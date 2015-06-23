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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

کارشناس فرهنگی مبارزه با مواد مخدر:

نمایشگاه دائمی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کرمانشاه برپامی شود

نمایشگاه دائمی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کرمانشاه برپامی شود

کرمانشاه- کارشناس فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نمایشگاه دائمی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کرمانشاه برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور خدایاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برپایی نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد در کرمانشاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه روز چهارشنبه سوم تیر ماه با حضور مسئولان افتتاح می شود.

وی گفت: این نمایشگاه در محل کانون امام خمینی (ره) واقع در ایستگاه هفت شهرک کارمندان کرمانشاه برپا خواهد شد.

خدایاری از همکاری آموزش و پرورش و اداره بهزیستی در برپایی نمایشگاه خبر داد و افزود: در این نمایشگاه ۹۰ قطعه تابلو با موضوع اعتیاد نصب می شود که در طول سال به روز خواهد شد.

کارشناس فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از ارائه مشاوره به دانش آموزان و والدین آنها در خصوص عواقب مصرف مواد مخدر در این نمایشگاه خبر داد.

خدایاری یادآور شد: نمایشگاه مذکور به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کرمانشاه افتتاح می شود.

کد مطلب 2785499

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