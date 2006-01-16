عذرخواهي دير هنگام شبكه آمريكايي "سي.ان.ان" از اشتباه خود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پايگاه اينترنتي شبكه خبري "سي.‌ان.‌ان"، اين اقدام را ناشي از اشتباه در ترجمه اظهارات دكتر احمدي نژاد عنوان كرد و از اين اشتباه عذرخواهي نمود.

اين درحالي است كه اين شبكه خبري اين برداشت اشتباه خود را بارها از تلويزيون و پايگاه اينترنتي خود پخش كرده است.

ازسوي ديگرنكته حائزاين است كه اين به اصطلاح اشتباه خبري درحالي صورت گرفت كه "كريستين امانپور" خبرنگار ايراني الاصل آمريكايي روز شنبه درميان خبرنگاران حاضر در كنفرانس مطبوعاتي احمدي نژاد حضور داشت و در عين حال وي به زبان فارسي تسلط كامل دارد.

رئيس جمهوري در اين كنفرانس مطبوعاتي تاكيد كرد: استفاده از "انرژي صلح آميز هسته اي" حق ملت ماست و جزو قوانين است. ما هم در چارچوب مقررات حركت مي كنيم .ملتي هستيم كه بيشترين پايبندي را داشتيم و هيچ سند و دليلي دال بر تخلف ما گزارش نشده است.

وي افزود: ما علاقه نداريم كه فضاي جهاني متشنج شود، ما علاقه نداريم گفتگوهاي بي مورد در فضاي دنيا وارد شود و فضا را آلوده بكند، تا امروز از يك منطق بسيار روشن تبعيت كرديم. اين حق ماست كه در چارچوب آژانس حركت مي كنيم .امروز هم مشغول كار تحقيقات هستيم، اما اين را هم عرض بكنم طبيعي است كه ملت ما هيچ تهديدي را نمي پذيرد. حق قطعي ملت ايران استفاده از "فناوري صلح آميز هسته اي" است كه اين را به دست خواهد آورد.

