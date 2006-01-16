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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۰۷

بدنبال ترجمه غير واقعي بخشي از گفته هاي احمدي نژاد در كنفرانس مطبوعاتي عنوان شد؛

عذرخواهي دير هنگام شبكه آمريكايي "سي.ان.ان" از اشتباه خود

شبكه خبري آمريكايي "سي.‌ان.‌ان" كه در بازتاب مصاحبه مطبوعاتي داخلي و خارجي روز شنبه دكتر "احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران واژه"تسليحات هسته‌ اي" را به جاي "انرژي هسته ‌اي" به كار برده بود، پس از يك روز مجبور به عذرخواهي شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پايگاه اينترنتي شبكه خبري "سي.‌ان.‌ان"، اين اقدام را ناشي از اشتباه در ترجمه اظهارات دكتر احمدي نژاد عنوان كرد و از اين اشتباه عذرخواهي نمود.

اين درحالي است كه اين شبكه خبري اين برداشت اشتباه خود را بارها از تلويزيون و پايگاه اينترنتي خود پخش كرده است.

ازسوي ديگرنكته حائزاين است كه اين به اصطلاح اشتباه خبري درحالي صورت گرفت كه "كريستين امانپور" خبرنگار ايراني الاصل آمريكايي روز شنبه درميان خبرنگاران حاضر در كنفرانس مطبوعاتي احمدي نژاد حضور داشت و در عين حال وي به زبان فارسي تسلط كامل دارد.

رئيس جمهوري در اين كنفرانس مطبوعاتي تاكيد كرد: استفاده از "انرژي صلح آميز هسته اي" حق ملت ماست و جزو قوانين است. ما هم در چارچوب مقررات حركت مي كنيم .ملتي هستيم كه بيشترين پايبندي را داشتيم و هيچ سند و دليلي دال بر تخلف ما گزارش نشده است.

وي افزود: ما علاقه نداريم كه فضاي جهاني متشنج شود، ما علاقه نداريم گفتگوهاي بي مورد در فضاي دنيا وارد شود و فضا را آلوده بكند، تا امروز از يك منطق بسيار روشن تبعيت كرديم. اين حق ماست كه در چارچوب آژانس حركت مي كنيم .امروز هم مشغول كار تحقيقات هستيم، اما اين را هم عرض بكنم طبيعي است كه ملت ما هيچ تهديدي را نمي پذيرد. حق قطعي ملت ايران استفاده از "فناوري صلح آميز هسته اي" است كه اين را به دست خواهد آورد.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: ما بارها اعلام كرده ايم ملت ايران نياز به سلاح هسته اي ندارد، ما يك ملت فرهنگي و يك ملت متمدن و تاريخي هستيم ملتي كه فرهنگ و منطق و تمدن دارد نياز به سلاح هسته اي ندارد . سلاح هسته اي را كساني مي خواهند كه همه معادلات را با زور بازو و گردن كلفتي حل مي كنند، ملت ما يك منطق بسيار روشن در همه عرصه هاي بين المللي دارد و باورش اين است كه در يك فضاي آرام و صلح آميز مسائل خود را دنبال كند. منطق ملت ايران يك منطق قوي، بسيار روشن و منطبق بر فطرت انسان هاست .

کد مطلب 278550

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