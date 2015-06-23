رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر خسرو پیری را به سمت رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان منصوب کرد.

خسرو پیری در حال حاضر مدیرکل دفتر برنامه‌ريزي امور فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

همچنین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۷۹ در راستای اجرایی کردن رسالت‌های خود و با هدف بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، با ایجاد و بهره‌برداری از مراکز رشد و پارک علم و فناوری شیخ بهایی توانسته است، پیاده‌سازی این ایده را تجربه کند.