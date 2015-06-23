به گزارش خبرگزاری مهر، آثار رسیده به دومین جشنواره خبرگزاری ها، نشریات الکترونیک و رسانه های برخط رضوی، از سری برنامه های دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، همزمان با برگزاری همایش علمی پژوهشی «امام رضا(ع) و پاسخ گویی قرآن به پرسش های عصر» از سری برنامه های سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، در تهران، داوری می شود.

برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، با اعلام این خبر گفت: آثار رسیده به دومین دوره جشنواره خبرگزاریها، نشریات الکترونیک و رسانه های برخط رضوی، که قرار بود در سال ۹۳ برگزار شود، همزمان با همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) و پاسخ گویی قرآن به پرسش های عصر که از سری برنامه های سیزدهمین دوره جشنواره امام رضا (ع) برگزار می شود، داوری شده و مراسم تقدیر از برگزیدگان آن نیز در همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه همایش مذکور انجام خواهد شد.

میزبانی گیلان از جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های رضوی

گیلان در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، میزبان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاری ها خواهد بود.

دبیر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاری ها با اعلام این خبر گفت: در دوره های گذشته گیلان فقط میزبان بخش مطبوعات در جشنواره مطبوعات رضوی بود که امسال بخش خبرگزاری هم هم به این دوره از جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاری ها اضافه شده است.

فیروز فاضلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، اظهار کرد: اختتامیه جشنواره سراسری جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاری ها، از سری برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) به مناسبت میلاد با سعادت عالم آل محمد (ص)، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) و همزمان با دهه کرامت ۲۹ مرداد ماه سال جاری در رشت برگزار خواهد شد.

وی گفت: آثار منتشره در مطبوعات در بخش های «تیتر»، «سرمقاله و یادداشت»، «خبر»، «گزارش»، «مصاحبه» و «مقاله» و خبرگزاری ها در بخش های «خبر»، «گزارش»، «مصاحبه» و «عکس» در دوره زمانی اول شهریور ماه ۱۳۹۳ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۴ در جشنواره شرکت داده می شوند.

فاضلی افزود: علاقه مندان جهت شرکت در این جشنواره می بایست آثار خود را به دبیرخانه جشنواره از طریق پست و همچنین تکمیل فرم الکترونیک در سایت جشنواره به آدرس gilan.shamstoos.ir تا ۳۱ تیرماه سال جاری اقدام کنند.

دبیر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاری ها اذعان داشت: افزوده شدن بخش خبرگزاری ها به جشنواره مطبوعات رضوی، همکاری معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای جهت جمع آوری آثار خبرگزاری ها، افزایش مبلغ جوایز برگزیدگان، استفاده از ظرفیت های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دریافت اثر و استفاده از افراد صاحب نظر جهت تشکیل اتاق فکر جشنواره تغییرات جشنواره ۹۴ نسبت به سال های گذشته است.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذی‌القعده در دهه کرامت برابر با ۲۵ مرداد تا چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ در تمام استان‌های ایران و ۲۲۰ نقطه از جهان برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره هم زمان با میلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) در شهر مقدس قم برگزار می شود و آیین اختتامیه این جشنواره در شب میلاد فرخنده ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌های این جشنواره می‌توانند به سایت سه زبانه «شمس توس» به نشانی gilan.shamstoos.ir مراجعه کنند.

همچنین سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌های‌ ۹-۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴ به عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.