بازگشت مغانلو به تمرینات تیم ملی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مغانلو که با دعوت كميته ملي المپيك برزيل براي تدريس در سمينار آموزشي مربيان تكواندو عازم این کشور برزيل شده بود بامداد امروز سه شنبه به ایران بازگشت.



وی با دعوت كميته ملي المپيك برزيل براي آموزش مربيان تكواندوي اين كشور راهی برزیل شد و در سمينار آموزشي يك هفته‌اي در محل آكادمي مربيان و مركز تمرين تيم ملی این کشور به تدریس پرداخت. در این کلاس ۲۰ مربي و برخی ملی پوشان این کشور حضور داشتند.

تیم ملی تکواندو که حضور در رقابتهای بین المللی کره جنوبی را پیش رو دارد از ابتدای هفته جاری تمرینات خود را آغاز کرد و از امروز هم زیر نظر مستقیم سرمربی کار خود را پیگیری می کنند.