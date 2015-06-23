مجله مهر: هفته گذشته وبسایت ویکی‌لیکس ده‌ها هزار مدرک محرمانه و مخفی دولت عربستان سعودی را منتشر کرد. صدها هزار مطلب دیگر هم قرار است منتشر شوند و دولت عربستان از شهروندانش خواسته آن‌ها را پخش نکنند، اما نکته‌ای که مهم است این است که مستقیما صحت یا عدم صحت هیچ یک از این مدارک را رد نکرده است.

یکی از مدارک نشت‌ یافته که محبوب شده و دست به دست می گردد مربوط به داستان‌های داخلی یک سفارت‌خانه یا مدرک فوق سری نیست، بلکه فاکتوری ساده است که از سوی صاحب یک کمپانی لیموزین واقع در ژنو به مشتری‌ای فرستاده شده است. این مشتری در حالیکه ۱.۵ میلیون فرانک سوییس به او بدهکار بوده، کشور را ترک کرده است. این فاکتور برای شاهزاده خانم مها ال ابراهیم، همسر عبدالرحمان بن عبد‌العزیز ال‌سعود عضو خاندان سلطنتی عربستان فرستاده شده است.

از وقتی که ویکلی‌لیکس این مدارک را منتشر کرده است، اسوشییتدپرس و دیگر سازمان‌های شناخته‌شده رسانه‌ای در تلاش سخت برای بررسی تمام مدارک بوده‌اند تا اطلاعات بیشتری از این ماجرا به دست آورند.

این رسانه ها در نهایت به لوییس رولت، مدیر کمپانی لیموزین بدهکار زنگ زدند. او این ماجرا را به خوبی به یاد دارد و صحت این مدرک را تصدیق کرده است. اما او همچنین به این نکته اشاره کرد که مبلغ اصلی فاکتور بسیار بیشتر از ۱.۵ میلیون فرانک سوییس (معادل ۸۸۲ هزار پوند) بوده است. او اضافه کرد: «ما به دلایل مشخص دیگر با خانواده سلطنتی سعودی کار نمی‌کنیم». با این حال او گفت این مدل حوادث در رویارویی با مشتریان ثروتمند عرب معمولی هستند و گفت: «این اتفاق کاملا برای من عادی است».