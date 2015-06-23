استقبال ازنمایشگاه پوستر ایران درعراق/ بسترتعامل فرهنگی آماده است

محمد باوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استقبال خوب اساتید و اقشار مختلف عراق و دانشگاه بابل از برپایی نمایشگاه گرافیکی «تروریسم جهانی داعش» از مهم‌ترین دستاوردهای این نمایشگاه بود، اظهار کرد: نمایشگاه پوستر «تروریسم جهانی داعش» که به همت حوزه هنری خوزستان و با ارائه ۳۴ اثر گرافیکی در دانشگاه هنر شهر حله استان بابل عراق برپا شده بود، با استقبال بسیار خوبی از جانب مسئولان سیاسی، هنری و عموم مردم قرار گرفت و این می‌تواند بستری مناسب برای تعاملات فرهنگی و هنری بین دو کشور باشد.

وی افزود: در مراسم روز افتتاح این نمایشگاه، استاندار بابل، فرماندار حله، مسئولان امنیت بابل، و مسئولان دانشگاهی شهر حله، تیم ورزشی عراق و جمعی دیگر از مسئولان این شهر حضور داشتند. همچنین میهمانانی از دفتر عتبات عباسیه و نماینده دفتر آیت‌الله سیستانی که حامل پیام تشکر و تقدیر وی بود، نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خوزستان عنوان کرد: استقبال از این نمایشگاه به حدی بود که در ساعات اولیه افتتاح، در حدود ۴۰۰ نفر از نمایشگاه دیدن کردند که در این میان حضور دانشجویان و استادان دانشگاه بغداد و حله چشمگیر بود. با توجه به اینکه دو دانشگاه بغداد و حله در فاصله کمی از هم قرار دارند، همین امر سبب شده بود که هنرمندان و پیشکسوتان بسیاری از این دانشگاه به بازدید آثار بپردازند که در این تحلیل پیشکسوتان عراقی و اساتید دانشگاهی از دانشگاه فرانسه و اساتید هنر این کشور در خصوص آثار گرافیکی به نمایش درآمده را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای این نمایشگاه دانست.

باوی زاده تصریح کرد: از آنجایی که به هنر گرافیک در کشور عراق به‌طور قوی پرداخته نمی‌شود و بیشتر به نقاشی و چاپ دستی می‌پردازند، خلق چنین آثاری توسط یک هنرمند ایرانی و به نمایش درآمدن آن برای اولین بار در عراق، از دید آنها کاری بسیار جالب بود که همین امر سبب شد که پنج اثر از آثار ارائه‌شده با موضوع مقاومت عراق را برای چاپ، توزیع و نصب در مراکز عمومی، دولتی و نظامی عراق با حفظ نام صاحب اثر انتخاب کنند.

وی همچنین از درخواست برای برپایی نمایشگاه در بغداد خبر داد و گفت: پیشنهاد ارائه آثار فوق در نمایشگاهی در شهر بغداد با حضور وزیر و معاون فرهنگ عراق هم مطرح و مقرر شد که خود مسئولان مربوطه رایزنی‌ها و شرایط لازم برای این امر را فراهم آورند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خوزستان ادامه داد: اطلاع‌رسانی‌ها در عراق از طریق شبکه اجتماعی برای کلیه مردم صورت می‌گیرد به همین دلیل به‌محض انتشار خبر برپایی نمایشگاه از تمام اقشار برای بازدید حضور پیدا می‌کردند. درخواست‌های مکرری برای تمدید زمان نمایشگاه هم ارائه شد اما به لحاظ تدابیر امنیتی امکان تمدید زمان فوق وجود نداشت.

باوی زاده همچنین به پوشش خبری این نمایشگاه توسط شبکه‌ها و روزنامه خبری عراقی از جمله شبکه‌های تلویزیونی بابل و العراق الحراء و روزنامه فرهنگی - هنری عراق اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر اقدامات لازم، برای برپایی این نمایشگاه در محل موزه هنرهای معاصر اهواز، تهران در حال انجام است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خوزستان افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر در زمان تعطیلی دانشگاه‌ها به سر می‌بریم، هماهنگی شد که ورک شاپ هایی با موضوع هنر ایرانی و آشنایی هر چه بیشتر با آن، برای دانشجویان دانشگاه هنر عراق در مهرماه برنامه‌ریزی شود.

باوی زاده در پایان از ارائه تندیس ورزشی از سوی بخش ورزش، تربیت و هنر دانشگاه بابل نیز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه پوستر متشکل از ۳۴ اثر در بخش گرافیک و با عنوان «تروریسم جهانی داعش» ۲۴ خردادماه جاری توسط محمد باوی زاده هنرمند حوزه هنری خوزستان به مدت یک هفته در دانشگاه هنر شهر حله استان بابل عراق برپا شد.